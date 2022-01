Encore tant de Québécois qui attendent leur première dose

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

16 219

C’est le nombre de Québécois de 18 ans et plus qui ont pris un rendez-vous et qui attendent de recevoir leur première dose de vaccin.

Jeudi, en point de presse, le premier ministre François Legault a affirmé prévoir une campagne de sensibilisation à la vaccination auprès des adultes non vaccinés dans la province.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, aura la tâche de trouver un moyen de joindre la population ciblée, a indiqué le PM.

Le gouvernement estime à 565 000 le nombre d’adultes n’ayant pas reçu au moins une dose du vaccin.

—Charles Mathieu

18

L’ancien agent de joueur de la Ligue nationale (LNH) de hockey, Kent Hughes, est devenu le 18e directeur général de l’histoire du Canadien de Montréal, le 18 janvier.

Le natif de Beaconsfield, ville située à l’ouest de l’île de Montréal, parle français, malgré son nom à consonance anglophone. Il prend les rênes de la pire équipe de la LNH.

Kent Hughes succède à Marc Bergevin, congédié le 28 novembre.

Après un parcours-surprise en finale de la Coupe Stanley l’été dernier, le Canadien a amorcé la saison avec une fiche de huit victoires et 31 défaites.

—Nicolas Brasseur