LAVOIE (née DION), Lucille

À Boucherville, le 18 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, notre petite maman d'amour nous a quittés subitement et paisiblement à son domicile.



Outre son époux adoré depuis plus de 62 ans, monsieur Marcel Lavoie, elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Dominique Lussier), Yves (Nathalie Ferland), Serge (Stéphanie Bacon), ses petits-enfants Mélanie, Alexandre, Maude, Maude-Frédérique, Emmanuelle, Félix-Arthur et ses arrière-petits-enfants Charlie et Léo-Paul, les membres des familles Dion et Lavoie ainsi que de nombreux amis.



La famille recevra vos condoléances le samedi 12 février de 13h à 17h au:











549, RUE SAMUEL-DE CHAMPLAIN

À l'est de Montarville

Sortie 19 de la Route 132 est

BOUCHERVILLE, QC J4B 6B6

cfpierretetreault@videotron.ca

Tél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941



Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 17h en la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault .

Vous pouvez suivre en direct et en différé la célébration sur:



https://monvirtuel.productionsmegamix.com/downloads/?token=75660555340



L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum, le port du masque est obligatoire.