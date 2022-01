BOUCHER, Jacques



À Longueuil, le 3 janvier 2022, à l'âge de 91 ans est décédé M. Jacques Boucher.Il laisse dans le deuil son épouse Agnès, ses fils Philippe, Benoît, et leurs familles, sa soeur Monique, sa belle-soeur Yolande, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :BROSSARD, QC, J4Y 1A2le lundi 31 janvier 2022 à partir de 18h30, suivi des funérailles à 19h à la chapelle du complexe du salon funéraire.Pour ceux qui ne peuvent être présents, nous invitons parents et amis à se joindre sur le site web au www.funeraweb.tv pour assister aux funérailles en direct ou en rediffusion.Pour ceux qui désirent être présent, s'il vous plaît, contacter la famille afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil destiné au CHSLD Mgr-Coderre.