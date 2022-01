Froid extrême: des conduites d’eau brisées à Montréal et Laval

Le froid extrême qui sévit depuis plusieurs jours dans la région de Montréal n’a pas épargné les conduites d’eau, plusieurs ayant brisé samedi face à ces températures extrêmes.

C’est notamment le cas à Laval, où plusieurs rues se sont rapidement retrouvées submergées samedi après-midi, lorsqu’une conduite a cédé au coin du boulevard de la Concorde et de la rue de Roanne. Quelques véhicules ont par ailleurs été endommagés dans l’événement.

Un avis d’interruption d’eau a d’ailleurs été émis dans le secteur du boulevard, allant de la rue de Pontivy à l’avenue Ampère, selon le site web de la Ville de Laval. L’avis était toujours en cours peu après 16h.

Patrick Fournier

Prévoyant une coupure pendant 24 heures, le service de travaux publics de la Ville distribuait des gourdes d’eau aux habitants du secteur en fin d’après-midi.

La métropole n’a pas non plus été épargnée par ce phénomène, alors qu’un bris d’aqueduc majeur s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à l’angle des rues de Castelnau et Rousselot, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension.

Plusieurs autres ruptures de conduite d’eau avaient également été signalées dans la journée de vendredi à Montréal.

Les températures prévues pour les prochains jours ne devraient pas aider à améliorer la situation, avec un refroidissement éolien de -23 en matinée pour dimanche et -17 en après-midi, quelques flocons étant aussi attendus au cours de la nuit de samedi à dimanche.

