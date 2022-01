Internationaux d’Australie: Félix Auger Aliassime passe de façon convaincante au quatrième tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu de façon convaincante samedi le Britannique Daniel Evans (6-4, 6-1, 6-1) au troisième tour des Internationaux d’Australie.

Contrairement à ses deux premiers tours, «FAA» n’a pas voulu s’éterniser, terminant le match et 1 h 55. Son adversaire n’a absolument eu aucune chance et les statistiques du Québécois, classé neuvième tête de série, le témoignent : 17 as, 91 % de points gagnés derrière sa première balle, 100 % de balles de bris sauvées (3 sur 3), et 40 coups gagnants pour 21 fautes directes.

«J’ai l’impression d’être à ma place. J’ai l’impression de mériter d’être à nouveau ici au quatrième tour», a déclaré Auger-Aliassime à la fin du match.

En 2021, le Canadien avait également atteint les huitièmes de finale à Melbourne avant de subir une défaite en cinq manches aux mains du Russe Aslan Karatsev. Auger-Aliassime a accédé au moins au quatrième tour de quatre de ses cinq derniers tournois du Grand Chelem.

Lors des huitièmes de finales de cette année, Félix Auger-Aliassime fera face au vainqueur du match entre le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série du tournoi, et le Bosniaque Marin Cilic. Les deux joueurs semblent avoir le dessus sur le Québécois, qui ont remporté leurs deux et trois premiers affrontements contre lui, respectivement.