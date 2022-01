La carrière de Rémy Girard en 5 photos souvenirs

Personnage marquant

Photo d'archives

En 1986, Rémy Girard, âgé de 36 ans, aux côtés d’Yves Jacques lors d’une entrevue pour parler de la satire sociale de Denys Arcand, Le déclin de l’empire américain qui allait s’avérer un triomphe. Dix-sept ans plus tard, en 2004, Rémy reprenait son personnage, cette fois demandant l’aide médicale à mourir, dans Les invasions barbares, film couronné de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Grand départ

Photo d'archives

Rémy Girard, très demandé en 1988, après le succès du film Le déclin de l’empire américain. Le rôle de prof que lui avait confié Denys Arcand avait été un immense tremplin pour sa carrière. À l’époque, en plus de jouer à la télé, le comédien tournait souvent dans trois films par année, dont Les portes tournantes et Jésus de Montréal qui lui valurent des prix Génie d’interprétation.

Il y a 30 ans, Scoop

Photo d'archives

Rémy Girard jouant Lionel Rivard, le chef de pupitre du quotidien L’Express, superbe personnage qui lançait d’énergiques « Cercueil ! » et « On tue la une ! » et qui avalait des rasades d’alcool, dans la série télé Scoop, créée par Fabienne Larouche et Réjean Tremblay. Le comédien a joué dans une cinquantaine de séries télé, dont une vingtaine dans les années 1990, notamment dans La petite vie avec Pogo.

Inoubliable Stan

Photo d'archives

Dans le premier film Les Boys de Louis Saïa, sorti en 1997, le public découvrait le coloré propriétaire de la Brasserie chez Stan, où l’équipe de hockey de garage se retrouvait après des parties âprement disputées. Énorme succès au box-office québécois, l’acteur reprendra du service dans les trois films des boys suivants et dans la série télé, notamment aux côtés de Michel Charrette qui jouait son timide fils.

Le père Bougon

Photo d'archives

Le célèbre chef de famille de magouilleurs professionnels, dans la série à succès de François Avard Les Bougon, c’est aussi ça la vie ! diffusée à Radio-Canada de 2004 à 2006. Rémy Girard reprenait son rôle dix ans plus tard au cinéma (photo) alors que Paul Bougon fondait le Parti de l’Écœurement National (le PEN). L’acteur a joué dans plus de 50 films dans sa carrière.