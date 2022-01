La vaccination des jeunes est à la traine à Montréal

Les centres intégrés de santé et de services sociaux mettent les bouchées doubles pour tenter de remonter le taux de vaccination dans certains quartiers à Montréal qui tirent de l’arrière.

La moyenne dans la province est de 63% des enfants âgés de 5 à 11 ans qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

À Montréal la moyenne chute à près de 50%, même que dans des quartiers comme celui de Saint-Léonard, c’est seulement 27% des enfants qui ont reçu une première protection.

« Aujourd’hui, il y a vraiment une intensité qui est mise plus importante pour vraiment faciliter cette administration-là de la deuxième dose et gérer l’anxiété chez nos tout petits. On veut qu’ils vivent une belle expérience de vaccination pour que ça soit facile pour les doses subséquentes », mentionne Caroline St-Denis, directrice de la vaccination du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Des clowns pour la vaccination

Pour offrir une belle expérience aux mille enfants qui ont pris rendez-vous samedi, le CIUSSS a fait appel à des docteurs-clowns pour détendre les tout petits.

«Ça fait toute la différence, la vaccination dans un milieu plus drôle, plus humoristique avec nos docteurs-clowns, les lunettes de réalité virtuelle ou bien avec le chien Mira pour la vaccination. Pour vivre une expérience adéquate pour la première dose et pour la deuxième», explique la directrice.

Une offre sans rendez-vous est également offerte aux parents qui souhaitent inscrire leur plus jeune dans les prochaines heures.

