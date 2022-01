Luc Sirois: le pro des grands plateaux

Le nom de Luc Sirois figure au générique de plusieurs grands rendez-vous télévisuels. En direct de l’univers, Chanteurs masqués, Y’a du monde à messe, Prière de ne pas envoyer de fleurs ne sont que quelques-unes des émissions qu’il réalise. En mettant le talent de ses équipes de l’avant, il crée des rendez-vous où se mêlent surprises, émotions et bonnes histoires. Il réalise Les imposteurs, un plateau qui mise sur l’improvisation pour nous offrir un divertissement inusité.

Les imposteurs est un concept sans filet. Rachid Badouri, qui en est l’animateur, ne connaît pas à l’avance les invités. Ceux-ci ne savent pas sur quelles pistes ils seront amenés et devront potentiellement mentir. Comment en avez-vous déterminé le contenu ?

Les recherchistes font des préentrevues avec les trois invités. On leur demande de nous raconter des histoires insolites, des choses étranges, des anecdotes qui leur seraient peut-être arrivées. Pierre Fiola (producteur au contenu) et son équipe pondent des pistes d’histoires qui se retrouvent sur les cartons de Rachid. Des fois c’est une histoire intégrale qu’ils nous ont dite et peuvent en raconter les détails, des fois on s’est inspiré d’une histoire pour les amener ailleurs et d’autres fois, ce sont des histoires complètement inventées avec lesquelles ils doivent se débrouiller pour nous faire croire que c’est vrai. S’il y a une archive ou une performance pour appuyer une histoire, nos imposteurs n’en savent rien.

Photo courtoisie, Eric Myre

Étant donné que tout est improvisé, que pouvez-vous répéter avant un enregistrement ?

On répète l’entrée de Rachid et les grandes lignes de ce qui se trouve sur le télésouffleur. Mais ce n’est même pas un cinquième du show. Après, il reste dans sa loge. Je teste les autres positions avec l’équipe, le son et les vidéos à lancer ou les numéros à placer. Par exemple, pour le premier show, nous avions répété avec les jeunes de la chorale, mais sans Mélissa Bédard. Et je dois avouer que je demande moi-même de ne pas en savoir trop. Je découvre quelles sont les vraies et les fausses histoires lors de l’enregistrement. C’est drôle parce qu’en régie, on joue en même temps qu’on tourne le show. Lors du pilote, j’avais de la misère à découper (identifier l’ordre des caméras en ondes selon ce qui se passe sur le plateau) tellement je riais aux larmes.

Pour Rachid, ça doit demander beaucoup de lâcher-prise.

C’est tellement l’fun travailler avec Rachid. La seule chose que je lui ai dite c’est : sois toi-même et aie du fun. Il est authentique et naturel. Et c’est un très bon improvisateur.

Les imposteurs est un hybride entre le talk-show, le jeu et le show de variétés. On voit que les moyens ont été pris pour donner de l’envergure au concept. Techniquement, à quoi tenais-tu pour que ce show-là se distingue ?

La volonté de Juste pour rire et de Jonathan Racine (co-concepteur et producteur) était d’en faire un format. On voulait des éléments distinctifs. On a fait appel à Gatien Ouellet (éclairages, directeur photo) avec qui j’ai fait La Voix. Il est habitué de travailler avec de la grosse quincaillerie. Geneviève Lizotte à la conception des décors a fait un travail incroyable. Comme le contenu du show est improvisé, c’était impératif qu’il y ait une caméra sur chaque invité pour aller chercher toutes les réactions. Ça nous prenait un décor fonctionnel. Placer les invités en rond était la meilleure décision. C’est plus coûteux d’avoir un décor 360 qu’unidimensionnel, mais ça fait une grande différence. En plus, avec la pandémie ça permet d’avoir la distanciation sans la sentir à l’écran. Les fauteuils leur permettent aussi de pouvoir bouger. Si un invité veut rouler par terre ou se mettre debout dessus, c’est possible. Pour avoir la top shot parfaite à 45 pieds, ça nous prenait un studio qui offrait cette hauteur. On peut tous être fiers de ce que nous avons fait.

Qu’est-ce que ça prend pour être un bon imposteur ?

Ne pas être trop nerveux, rester soi-même et être bon improvisateur. Quand l’artiste débarque, il doit être dur à desseller. Vous allez être surpris de voir comment vont se débrouiller certains invités. Les imposteurs, c’est un gros laboratoire. Les invités sont allumés. Ils arrivent à se revirer de bord pour nous mêler et nous faire croire à leurs histoires. Si vous ne voyez que trois anecdotes par invité en ondes, on en tourne réellement cinq ou six. Beaucoup de bon stock va se retrouver sur le noovo.ca. Je nous souhaite que ce show vive pendant plusieurs années !