Lisez un extrait exclusif du livre «On meurt tous d’avoir vécu»

Chaque fois qu’on m’interroge sur mon travail, ce «on», quel qu’il soit, finit presque toujours par lâcher un ah bon poli avant de poser, au choix, l’une des trois questions suivantes: dans quelle boucherie? Au comptoir de quel supermarché? Ou, celle que je préfère: dans quel abattoir?

Loin de moi l’idée d’insinuer par là que tous ces «on» manquent cruellement d’imagination. Comme ils n’ont pas souvent l’occasion de croiser un spécialiste en mon genre, les premières viandes froides qui leur viennent à l’esprit ne sont généralement que pâtés, jambons et saucissons.

Même si je suis végétarien et que mon boulot n’a rien à voir avec les produits de charcuterie, j’ai donc pris l’habitude de ménager leur sensibilité. En enchaînant, là encore au choix, sur les meilleures méthodes de salaison ou sur les marques de mortadelle les moins grasses. Mais la semaine dernière, au cours d’un colloque sur les technologies du futur dont je me serais bien passé, une webmestre originaire de Dallas a réussi à me déstabiliser.

Au lieu de me cuisiner sur les nitrites, elle m’a confié avoir complètement cessé d’acheter viandes et laitages à cause de son fils de quatorze ans, qui commençait à avoir des seins gros comme ça. C’est ce qui se produit quand on fait bouffer toutes sortes de saloperies aux animaux, qu’elle a dit. Et j’étais bien d’accord avec elle, parce qu’à l’âge de trente-trois ans mon propre frère a vu son mamelon gauche se transformer en bouton de porte.

J’étais présent lorsque l’oncologue a annoncé à Matty qu’il n’y avait plus d’espoir, que le cancer s’était propagé un peu partout et, à compter de ce jour, je n’ai plus avalé une seule particule carnée. Au début, ça n’a pas été facile. Il m’est même arrivé de sauter quelques repas, parce que je ne savais pas trop quoi manger. Avec le temps, toutefois, j’ai appris à apprécier le goût douceâtre du tofu. Et si j’ai mis des années à m’y habituer, je peux désormais avaler lentilles vertes, haricots blancs ou pois chiches sans que mes intestins se rebellent. Un sacré plus les soirs où je parviens à convaincre une jolie demoiselle de me suivre au lit, travailler pour une agence de presse internationale présentant encore l’avantage d’impressionner certaines femmes.

Basée dans les locaux d’une ancienne manufacture de jouets pour enfants, la mienne fournit articles et brèves aux médias écrits qui n’ont pas les moyens d’envoyer des escadrons de reporters aux quatre coins de la planète.

Islande, Qatar, Corée du Sud, Russie, Turquie, Liban... Des pays où j’aurais moi-même aimé aller si, à l’issue d’un séjour innommable sous les tropiques, je n’avais pas développé une phobie particulièrement pernicieuse: dès que je touche à la poignée d’une valise, je me mets aussitôt à produire des hectolitres de sueur, à trembler de la tête aux pieds et à voir plein de petites taches noires. Un truc de dingue qui explique pourquoi je ne peux plus quitter le continent. Ou pourquoi je m’obstine à rester dans le même minable appartement depuis la fin des années 1970.

Ça fait un bail que je n’ai pas vu les Kravtchenko. Sur le papier, ce sont eux qui vivent chez moi. Alors qu’en vérité ils habitent un loft pas trop mal de Tribeca sous-loué à un type de Wall Street qui, de son côté, occupe le dernier étage d’un très chic immeuble de la 5e Avenue sous-loué à un milliardaire désormais condamné à vivre dans une résidence cinq étoiles pour personnes âgées de l’Upper West Side. Bienvenue à New York, la ville qui ne dort jamais sur ses lauriers et qui pousse ses habitants à constamment vouloir s’enrichir sur le dos des autres. Le mien, qui n’est pourtant pas bien large, a ainsi beaucoup servi. Par chance, je n’ai pas eu à renouveler mon passeport pour exceller dans mon travail, celui-ci m’amenant plutôt à voyager dans le temps. Quand j’ai été engagé à la Free Press Agency, juste après avoir terminé mes études universitaires, j’ai d’emblée été assigné à la section nécrologique. Cette affectation s’est presque imposée d’elle-même en raison de mes trois mémoires de maîtrise, qui ont tour à tour porté sur le suicide des gens riches et célèbres, sur le sort des enfants morts sans baptême au Moyen Âge et sur la psychologie des plus grands tueurs en série américains du xxe siècle. Des sujets fascinants qui m’ont apporté un inestimable bagage (sans poignée) d’expériences atypiques. En particulier le troisième, grâce auquel j’ai pu rencontrer en personne Charles Manson, Ted Bundy, Ottis Toole, John Wayne Gacy et Richard Ramirez.

J’avais à l’époque une vieille Plymouth verte dans laquelle je pouvais jeter pêle-mêle tous mes effets personnels sur la banquette arrière et, en quatre ans, j’ai parcouru deux cent dix mille kilomètres, soit vingt et une fois la distance New York-Pékin. Curieusement, c’est une courte virée dans le New Jersey qui l’a achevée. Je m’y étais rendu pour acheter un complet Hugo Boss soldé à soixante-quinze pour cent et, à peine sorti du stationnement, mon antique Barracuda de première génération a crachoté ses derniers boulons.

Avec les économies réalisées à l’achat de ce complet, j’ai pu lui offrir la totale: un remorquage express et une place de choix au American Muscle Car Museum, les bagnoles de son âge épargnées par la rouille ne courant pas les rues. Le garagiste chargé de la tracter jusqu’à Melbourne, en Floride, a même sorti en son honneur une bouteille de Dom Pipirignon – terme de son cru pour désigner l’infâme vin mousseux décapsulé avec un tournevis noir de crasse.

En gros, j’ai longtemps gagné ma vie en rédigeant les nécrologies d’acteurs de série Z, de vieux musiciens de big band ou d’athlètes partis trop tôt pour être connus de tous. Sans parler des richissimes épouses de, qui avaient financé corps de majorettes ou concerts classiques.

Ça surprend toujours un peu quand je le dis, mais ce boulot m’a gardé occupé cinq jours sur sept pendant dix-neuf ans. L’État de New York compte quand même plus de dix-neuf millions d’habitants, et avec son taux de mortalité brut de 8,2 pour cent, ça finit forcément par faire pas mal de monde à la messe. Mais là n’était pas le problème. Le problème, ou plutôt mon problème, venait du matériel fourni. Par téléscripteur d’abord, puis par fax et par courriel. Dans neuf cas sur dix, je ne recevais qu’une maigre bio truffée d’astérisques*( Des signes typographiques hyper pratiques pour annexer toutes sortes d’informations sans avoir à se soucier de leur pertinence, des conjonctions de coordination ou de la manière dont elles pourront ensuite être incorporées au texte.) à laquelle on avait ajouté la date des funérailles et les noms des endeuillés. À moi d’en tirer quelque chose. Et la seule façon d’y parvenir était souvent de tout reprendre. D’où ces quelque neuf cent cinquante semaines d’intense labeur. C’est que, à peine embauchés, très peu de jeunes journalistes talentueux acceptaient de moisir avec moi à la section nécro et, en toute honnêteté, je ne pouvais pas leur en tenir rigueur. À trente ans, personne ne rêve d’enchaîner journellement les notices mortuaires.

Dans l’espoir de me retenir le plus longtemps possible à ce poste ingrat, Victor Blouzingstein – le responsable de la section Viandes froides et Notices nécrologiques – n’a donc pas hésité à doubler mon salaire et mes jours de vacances après trois ans de service seulement. Non, pas de quoi me plaindre. Sauf que ça s’est vite gâté quand le vieux Vic a été contraint de prendre sa retraite à l’âge de quatre-vingt-six ans parce qu’il oubliait de plus en plus fréquemment de rentrer au bureau.

À mon grand dam, c’est la pulpeuse Anna Bigoudiss qui a d’office été convoquée au sixième étage. Le fait que cette ancienne animatrice de télé-achat ne puisse écrire deux phrases sans écorcher la langue et toutes ses papilles n’avait, à l’évidence, pas pesé bien lourd dans la balance. Une fois sa nomination annoncée, j’ai d’ailleurs failli remettre ma démission. Mais Leslie-Ann W. Barnard, qui était alors la journaliste la plus respectée et la plus influente de la section, a su me convaincre de rester à l’aide de solides arguments: une prime de soixante-quinze dollars pour chaque avis de décès rédigé après 17 heures et, pendant le mois des morts, une fin de semaine tous frais payés à l’hôtel de mon choix. J’ai systématiquement opté pour une suite au Peninsula, l’un des hôtels les plus chics de New York. Et, soucieux d’en avoir pour mon argent, je me suis fait livrer matin, midi et soir les plats les plus coûteux de son service aux chambres. Ça m’a permis de goûter aux meilleurs œufs bénédictine de la ville, à des tortillas de matsutakés si délicieux que je me suis presque rendu malade en en commandant huit assiettes, et à quantité de vins hors de prix, dont le principal attrait a été de m’expédier au lit dès la tombée de la nuit. Car je dois l’avouer, tuer le temps à la piscine ou sur la table d’un masseur suédois susceptible de plier en quatre mes frêles omoplates ne m’a pas tenté un seul instant.

Je songeais vaguement à essayer le Mark Hotel lorsque le cœur de Leslie-Ann W. Barnard a cessé de battre au beau milieu d’une réunion éditoriale. Un événement assez traumatisant en soi parce qu’à peine une fraction de seconde plus tôt Leslie-Ann était debout devant nous, encore pleine de vie. Ce funeste événement a néanmoins eu du bon, puisqu’il m’amène à parler du jour où moi, Louky Crapo, j’ai officiellement été chargé des viandes froides.

Dans le milieu du journalisme, cette carnassière locution ne fait pas référence aux salamis de Gênes ou aux rillettes de canard qu’on peut se procurer au rayon des charcuteries. Elle désigne plutôt les rubriques nécrologiques rédigées longtemps à l’avance et gardées au frais jusqu’à la mort des célébrités concernées. De 1978 à 2009, Leslie-Ann W. Barnard a ainsi suivi de près la vie d’une multitude de personnalités pour pouvoir publier avant tout le monde des textes résumant l’ensemble de leurs parcours personnel et professionnel. Bardé de XXXXX et de ?????, le dernier paragraphe n’était complété qu’à l’annonce de leur décès.

Avec le recul, je dois reconnaître que Leslie-Ann avait un flair exceptionnel: elle a été la seule de sa macabre profession à pressentir les morts prématurées de Sid Vicious, de Marvin Gaye, de Kurt Cobain, de Margaux Hemingway et de Heath Ledger. Quelques semaines avant que Michael Jackson succombe à une surdose de propofol, elle avait déjà préparé un reportage-choc de vingt feuillets, son instinct infaillible lui ayant soufflé que cette superstar de la pop n’allait probablement pas faire de vieux os.

Le plus triste dans tout ça, c’est qu’elle n’a pas su prévoir ou, à tout le moins, programmer avec une plus grande perspicacité le moment de sa propre mort. À l’instar de l’actrice Farrah Fawcett, qui a été emportée par un cancer de l’anus le 25 juin 2009, Leslie-Ann W. Barnard a rendu l’âme le jour où Michael Jackson a plongé d’un coup dans le deuil des centaines de millions de fans et tiré à lui toutes les couvertures médiatiques. Si l’objectif était de se débrouiller pour que leur décès passe inaperçu, ces femmes auraient difficilement pu faire mieux. Je ne sais pas ce qu’il en a été pour Farrah Fawcett, mais en ce qui concerne Leslie-Ann je peux affirmer sans me tromper que seule une petite vingtaine de personnes se sont présentées aux funérailles.

Elles ont eu lieu le mardi suivant dans une modeste église du Queens. Le célébrant, un blondinet imberbe aux joues rebondies, a résumé en douze minutes les quarante années de carrière de Leslie-Ann. Même dans l’au-delà, celle-ci estimait que les célébrités avaient droit à leur heure de gloire, et pour leur assurer cette céleste pérennité, elle était passée maître dans l’art de rédiger des nécros étonnamment vivantes. Lorsque la Free Press Agency m’a embauché, Leslie-Ann a tout de suite été mon principal mentor et, grâce à elle, j’ai pu apprendre en un temps record les ficelles du métier. Toujours prête à en découdre, elle répétait à qui voulait l’entendre que la vie était trop courte pour s’éterniser sur un seul avis mortuaire. Non seulement parce que les premiers jets étaient souvent les meilleurs, mais parce que les personnalités issues du baby-boom s’apprêtaient à franchir le cap des cinquante ans*(*Avec cet astérisque judicieusement employé, je peux, sans alourdir le texte ou en casser le rythme, ajouter que les risques de développer cancers et maladies auto-immunes augmentent de façon alarmante passée la cinquantaine.). En d’autres termes, on n’allait bientôt pas avoir assez de nos dix doigts pour taper à la chaîne avis de décès ou viandes froides, alors autant commencer à accélérer le rythme dès maintenant.

Du temps où il pouvait encore mentionner de mémoire les noms de tous les notables américains décédés dans l’année, Victor Blouzingstein comparait d’ailleurs Leslie-Ann au Styx, le fleuve qui sépare le monde terrestre de l’enfer. Selon lui, Leslie-Ann avait le pouvoir de ressusciter les morts ou de les plonger à jamais dans l’oubli. Sans ses savoureuses viandes froides, qui trouvaient preneurs d’un bout à l’autre du globe en moins de quarante-huit heures, bien des personnalités n’auraient de fait pas eu droit à la céleste pérennité suscitée.

Après quatre autres minutes, durant lesquelles il avait laconiquement parlé de l’enfance (dans une ferme isolée du Vermont), des études (à Vassar et à Radcliffe) et des curieuses passions de Leslie-Ann (les tarentules, les poissons Betta splendens et les cactus), le célébrant nous a invités à emprunter l’étroit escalier mal éclairé qui menait au sous-sol de l’église. Les paroissiennes du quartier y avaient préparé un léger goûter composé de sandwichs sans croûte et de tartes maison, léger goûter qui a fait deux jours plus tard la une du Queens Chronicle. Victimes d’une intoxi cation alimentaire assez grave, sept des personnes présentes à l’enterrement de Leslie-Ann avaient été contraintes de passer le reste de ce morne mardi de juin à l’hôpital.

Je soupçonne la mayonnaise des sandwichs d’y avoir été pour beaucoup. Comme c’était le moral et non pas l’estomac que j’avais dans les talons, j’ai à peine mordu dans le mien. L’envoyé spécial, qui a négligé d’interviewer médecins ou infirmiers afin d’en savoir plus, n’a pas pu préciser dans son papier l’origine exacte de cette intoxication. Un manque flagrant de rigueur journalistique qui démontre noir sur blanc à quel point tout ce qui se publie présentement dans les journaux est presque aussi déficient que ce qu’on peut lire dans les blogues, l’un des grands fléaux de ma profession.

Signe des temps, un nombre sidérant de cordons- bleus amateurs, de jeunes mamans ou de profs d’éducation physique se sont improvisés rédacteurs et, mois après mois, leurs billets truffés de fautes en tous genres grugent une part toujours grandissante de notre lectorat. Un «notre» qui englobe l’ensemble des médias traditionnels, dont le futur se conjugue actuellement au moins-que-parfait pour des raisons de commodité et d’efficacité: à l’imprimé, impossible de rivaliser avec les vingt-neuf mille gigaoctets d’informations publiées chaque seconde sur le Web.

Le plus drôle, c’est que je n’ai pas pu me retenir de crier au miracle le jour où j’ai découvert Internet. Grâce à cette incroyable révolution technologique popularisée à l’aube du troisième millénaire, plus rien ne m’obligeait à compulser les trente volumes de l’Encyclopædia Britannica ou à passer des après-midi entiers à la bibliothèque. En quelques clics, tadam! Je pouvais aussi bien dégoter le nom de famille du petit ami d’une joueuse de la W-League morte sur le terrain à vingt-deux ans qu’en apprendre davantage sur la leucoencéphalopathie multifocale progressive. En plus de me faire gagner de précieuses minutes, Internet m’a surtout offert l’occasion de devenir le véritable bras droit de Leslie-Ann.

Faisant partie des cent vingt-huit millions de célibataires américains désireux d’adjoindre une tendre moitié à leur vie, Rodney Rooper, son insipide assistant, avait appris à se servir du Web principalement pour fraterniser avec quantité d’âmes sœurs. Durant ses heures de lunch, il avait même eu l’audace de fonder un site de rencontres dont les frais d’inscription incluaient une matinée au spa et des bons de réduction à imprimer. Des heures de lunch qui se sont révélées plutôt rentables, puisque la millième inscription à Getyourlove.com lui a permis de faire l’acquisition d’une Honda d’occasion. Trois mois après les attentats du 11 septembre 2001, Rodney Rooper ne se déplaçait toutefois encore qu’en métro. Et s’il n’y avait pas plus rapide que lui pour découvrir les nouveaux profils de femmes de moins de trente-cinq ans appréciant le heavy métal et les sorties en plein air, je le battais à plate couture pour dénicher à peu près n’importe quelle autre info sur la Toile. Sans vouloir me vanter, j’ai été le premier à proposer des faire-part de décès avec photo couleur et bordure dorée aux proches des deux mille sept cent cinquante-trois victimes du World Trade Center. Ce qui a fortement impressionné Leslie-Ann et l’a incitée à me déléguer des responsabilités sortant du cadre habi tuel de mes fonctions.

À sa demande, j’ai entre autres dressé le catalogue des personnalités nord-américaines de soixante-dix ans et plus, obtenu les coordonnées de leurs médecins traitants et indiqué en caractères gras les noms de toutes celles qui avaient grossi les rangs des quelque quatre-vingt-dix millions d’Américains souffrant d’obésité. Ça m’a immensément amusé, car pouvoir enfin approcher de loin de vraies stars et avoir carte blanche pour approfondir ces recherches était bien plus divertissant que tout ce que j’avais fait jusqu’à présent.

Pendant tout ce temps, Anna Bigoudiss, l’animatrice qui avait succédé à Victor Blouzingstein, ne m’a assigné que très peu de tâches. Sitôt arrivée, elle a préféré recruter tous les membres de sa famille capables d’allumer un ordinateur et de taper vingt-cinq mots à la minute, peu importe la qualité de leurs productions écrites. Passe-droit qui a débouché sur plusieurs poursuites en justice, les noms de certains défunts ayant été sérieusement estropiés. Il y a notamment eu une Mildred Tucks, dont l’avis de décès a été publié sous le nom de Mildred Sucks (Mildred Suce), et un Rick Depp, qui a été déformé en Dick Deep (Bite Profonde). À l’interne, des petits rigolos du service publicitaire ont même pondu un slogan affirmant qu’avec les Bigoudiss on frisait chaque jour la catastrophe! Cependant, c’est avec l’affaire Muriel Thorne que le cycle Bigoudiss a été définitivement bouclé.

À seize ans, Muriel s’est suicidée en avalant trois litres de sauce soya, parce que les cinq filles qui l’intimidaient avaient menacé de publier sur Facebook une photo d’elle en tenue d’Ève si elle ne se présentait pas à la remise des diplômes déguisée en Bart Simpson. Chargée d’en rédiger la nécrologie, l’une des tantes par alliance d’Anna a, par inadvertance, fait sauter le «h» et le «e» de Thorne pour écrire Torn(Déchiré), et la poursuite en diffamation qui en a découlé a coûté pas moins de trois millions de dollars à la Free Press. Une somme assez importante pour convaincre la direction de se débarrasser sans plus tarder de toute la smala Bigoudiss et d’offrir à Leslie-Ann le bureau anciennement occupé par Victor Blouzingstein.

Vers l’âge de douze ans, j’ai lu La Métamorphose, de Kafka. Un bouquin qui m’a marqué, son héros s’étant réveillé un beau matin dans le corps d’une gigantesque coquerelle. À ce moment-là, j’avais trouvé ça tout simplement dégoûtant. Mais bien des années plus tard, l’histoire de Gregor Samsa m’a aidé à comprendre que n’importe qui pouvait se transformer en n’importe quoi, n’importe quand.

Dès l’instant où elle a pris la place d’Anna Bigoudiss, Leslie-Ann s’est révélée sous un tout autre jour. En plus d’encourager ses subalternes à multiplier les heures supplémentaires non rémunérées – un truc à ne jamais faire lorsqu’on vient de décrocher un poste de dirigeant –, elle a fait installer sur l’un des murs de la salle de réunion un genre de tableau d’honneur. Chaque semaine, les meilleurs coups de chacun y étaient signalés avec de petits autocollants en forme d’étoile achetés dans un Dollar Store: des étoiles vertes pour montrer qu’elle avait apprécié le ton et le style de certains faire-part ; des étoiles rouges pour souligner le travail de recherche accompagnant les notices plus élaborées ; des étoiles argentées si le ton, le style et le travail de recherche étaient combinés dans un seul et même avis de décès. Quant aux étoiles dorées, elles étaient réservées à celles et ceux qui parvenaient à la surprendre en rédigeant d’avance la nécrologie d’une sommité à laquelle elle n’avait pas songé.

Réfractaires à ce puéril système de récompenses probablement emprunté à la pédagogie Montessori, presque tous mes collègues ont démissionné pour aller travailler ailleurs. Leur insipide assistant administratif est ainsi devenu l’insipide assistant tout court de Leslie-Ann. À sa décharge, la Free Press s’est tou jours fait un devoir de recycler ses employés beaucoup plus rapidement que les milliers de feuilles de papier qui atterrissent dans ses bacs de récupération surdi mensionnés, et quand Leslie-Ann W. Barnard s’est effondrée sur sa chaise le 25 juin 2009 aux environs de 16 heures, tout s’est joué entre Rodney Rooper et moi. Son poste d’assistant l’avait amené à côtoyer la plupart des huiles du sixième étage et, même si ça me fait mal de le dire, ça lui avait grassement profité. Dans les conversations de couloir, Rodney Rooper allait jusqu’à s’octroyer le droit de les appeler par leur prénom et, comble du comble, il rougissait à peine lorsqu’il se risquait à le faire devant eux.

Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais été le type d’homme à vouloir grimper coûte que coûte au sommet de l’échelle. Preuve en est que, durant toutes ces années, je me suis contenté du même poste. Mais refusant d’avoir pour patron un gars aussi insignifiant et incompétent que l’ancien assistant de Leslie-Ann

W. Barnard, je suis monté au créneau: j’ai recueilli les témoignages de toutes les secrétaires, de toutes les auxiliaires et de toutes les préposées au service d’entretien qu’il avait harcelées au fil des ans. Des témoignages qui auraient pu lancer bien avant l’heure le mouvement #MeToo, si Rodney Rooper avait eu autant de notoriété qu’un Harvey Weinstein ou qu’un Bill Cosby. Armé de dix-huit dossiers presque aussi solides que la porte anti-explosion de vingt-deux tonnes du coffre-fort de Fort Knox, je suis ensuite allé rencontrer l’un des hauts dirigeants de la Free Press. Je lui ai exposé mon point de vue (à mes yeux, aucune employée ne devrait accepter de se faire tripoter dans la salle des photocopieuses dans l’espoir de conserver son boulot) et proposé une excellente solution de rechange (me concéder séance tenante le bureau et les fonctions anciennement occupés par Leslie-Ann). Les femmes dont j’avais recueilli les témoignages étant prêtes à s’en tenir là si on leur accordait un montant compensatoire de quinze mille dollars, Rodney Rooper a été convoqué, admonesté et sommé de ne plus jamais remettre les pieds à l’agence.

Résultat des courses? Moins de deux jours plus tard, j’ai eu l’insigne honneur d’être nommé à la tête de la section Viandes froides et Notices nécrologiques qui, à l’époque, ne comptait plus qu’une personne. Moi.