Montréal-Nord: un homme de 28 ans atteint par balle

Un homme de 28 ans a été atteint au bas du corps par un projectile d’arme à feu, samedi soir, dans l’arrondissement Montréal-Nord, au même endroit où un événement similaire était survenu la veille.

• À lire aussi: Deux personnes atteintes par balles en quelques heures à Montréal

• À lire aussi: Une garderie chez un trafiquant proche des Hells Angels

La victime circulait à pied vers 18 h 45 sur le boulevard Rolland, à proximité de la rue Pascal, lorsqu’un véhicule l’aurait possiblement approché et fait feu dans sa direction, a indiqué Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’homme a alors été transporté d’urgence vers un centre hospitalier où il se trouvait dans un état stable en milieu de soirée.

Connue des services de police, la victime a affirmé ne pas avoir vu le véhicule en question ou les suspects, a-t-il été précisé. Aucune information n’est encore disponible à ce sujet.

Montréal-Nord avait été le théâtre de deux fusillades dans la nuit de vendredi à samedi, lorsqu’un homme de 33 ans a tout d’abord été blessé par balle aux deux jambes sur le boulevard Rolland.

Un peu plus tard, un homme de 25 ans avait été touché au haut et au bas du corps par des projectiles d’arme à feu à l’intersection de la rue Monselet et de l’avenue de Bruxelles.

À voir aussi