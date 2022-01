Pêcher sur le fleuve au grand froid

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Presque une heure avant le lever du soleil, les premiers pêcheurs arrivent et creusent leur trou à l’ombre du pont Jacques-Cartier.

La plupart revêtent des combinaisons hivernales tellement bien isolées que, si je leur parle du froid, ils haussent les épaules en souriant. Ma question les amuse. Le frette, ça dérange le commun des mortels, mais pas eux.

Ces pêcheurs se rencontrent au grand air du fleuve Saint-Laurent.

« Il n’y a pas grand-chose qui peut m’empêcher de venir ici, même avec des moins 37 (de ressenti), je suis resté deux heures sur la glace », me dit Fritzgerald François, un Haïtien d’origine qui a davantage goûté à l’hiver québécois que 99 % de ses compatriotes adoptifs.

Ce guide de pêche au saumon sur la rivière Matapédia pendant l’été vient s’asseoir sur son seau devant un trou (il ne veut rien savoir d’une tente) presque sept jours sur sept pendant la saison froide.

Fritz arrive normalement vers 6 h 30.

« Ça c’est Daniel, ça c’est Pierre, ça c’est Luc, là-bas c’est Martin et Michel, avec un autre Martin plus loin... » énumère en montrant du doigt le pêcheur qui connaît pratiquement tout le monde sur la glace.

Fritz ne se soucie pas d’apporter d’équipement de détection puisqu’il est là pour le plaisir, pas pour maximiser ses prises.

« C’est amusant, un sonar, tu vois dans le fond du fleuve ton appât qui bouge et le poisson qui l’attaque comme dans un jeu vidéo. »

Festin de renard

Le cadet des pêcheurs lors de ma visite, Chris Pelletier, 21 ans, utilise quant à lui cet appareil. Il s’est posté plus loin du rivage. Il a déjà attrapé trois poissons, des lottes, des prises sans intérêt culinaire, qu’il a immédiatement remises à l’eau. Son père Maxime préfère laisser les lottes sur la glace puisque c’est une espèce envahissante nuisible.

Un renard, qui ne conçoit probablement pas sa chance, vient s’emparer de ces offrandes poissonnières.

Photo Martin Alarie

« Y en a un ! » s’écrie Fritz à mon intention lorsque son ami Maxime joue de la canne avec un doré. Mais la prise s’échappe à moitié sortie de l’eau.

Au secours de son père, Chris jette aussitôt son gant et plonge son bras dans l’eau glaciale pour récupérer le poisson, avec succès. Je suis impressionné !

Un peu après le lever du soleil, un garçon timide un peu en retrait déploie sa tente. C’est le seul à s’abriter.

Sa première fois

Benjamin Guay, 23 ans, m’explique qu’il vient juste de la recevoir pour Noël. Il prend un matin de congé par semaine pour la pêche sur glace. Mais c’est sa première fois sur le canal maritime et il ne connaît pas les autres.

« Je suis un peu l’intrus aujourd’hui, je ne suis pas très bon à la pêche, mais c’est ma passion ! » dit-il.

Photo Martin Alarie

Ce bout de paradis nordique cerné par les squelettes des grands manèges de la Ronde et du pont Jacques-Cartier est coincé dans un réseau compliqué de voies routières achalandées. Le bruit du trafic n’a pas cessé d’augmenter depuis mon arrivée, encore dans l’obscurité de la nuit. Quand je repars après 8 h, c’est déjà l’heure de pointe. Je n’ai pas encore commencé à écrire cette chronique que je suis déjà en train de chercher un prétexte pour revenir ici à nouveau... mieux vêtu cette fois.