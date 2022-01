(Re)découvrir Robin Wright en cinq films

Comme actrice, elle a fait rêver des générations entières de téléspectateurs dans le roman-savon «Santa Barbara», ainsi que des cinéphiles dans «La Princesse Bouton d'or». C’est ensuite pour plusieurs épisodes de la série «Le Château de cartes» qu’elle s’est essayée à la réalisation. Puis avec deux épisodes de la première moitié de «Ozark» qui vient d’atterrir sur Netflix.

«Forrest Gump» (1994)

Après «La Princesse Bouton d'or», la carrière de Robin Wright décolle. Elle enchaîne avec «Denial», dans lequel elle est la tête d’affiche, puis avec «Les Anges de la nuit» sur le plateau duquel elle rencontre Sean Penn, avec qui elle se mariera en 1996. Mais c’est le long métrage «Forrest Gump» qui la met sous le feu des projecteurs. Elle y incarne Jenny, le grand amour du personnage joué par Tom Hanks, qui lui vaudra une nomination aux Golden Globes.

«She's So Lovely» (1997)

Elle continue de faire son chemin. En 1995, elle est à l’affiche de «L'obsession», écrit et réalisé par Sean Penn. Puis Nick Cassavetes l’embauche pour donner la réplique à son époux et à John Travolta dans «She’s So Lovely», ce drame romantique écrit par John Cassavetes et porté au cinéma après sa mort. Le long métrage lui vaut sa deuxième nomination aux SAG Awards.

«Les vies privées de Pippa Lee» (2009)

Pendant plus d’une décennie, Robin Wright Penn alterne les rôles dans des productions populaires – «Une bouteille à la mer», «Laurier blanc», «Beowulf», «Jeux de pouvoir» - et les longs métrages indépendants – «La promesse», «Virgin». Dans «Les vies privées de Pippa Lee», adaptation du roman éponyme de Rebecca Miller, aussi au scénario et à la réalisation, l’actrice incarne une femme au foyer apparemment rangée, tandis que Blake Lively incarne Pippa jeune. Le film fait la tournée des festivals, est présenté à Berlin puis à Toronto avant de bénéficier d’une sortie limitée aux États-Unis.

«Wonder Woman» (2017)

La carrière cinématographie de Robin Wright – elle abandonne le «Penn» suite à son divorce – se poursuit comme avant dans ce qu’il faut bien appeler une indifférence générale. En 2013, Netflix diffuse «Le Château de cartes», série politique d’un mordant peu commun dans laquelle elle incarne Claire Underwood, épouse de celui qui devient président des États-Unis, Frank Underwood (Kevin Spacey), pendant 73 épisodes. Elle remporte un Golden Globe et récolte un nombre impressionnant de nominations à différents prix. De plus, elle produit les trois dernières saisons et en profite pour plonger dans la réalisation de 10 épisodes. Après ce rôle de femme calculatrice, inébranlable et assoiffée de pouvoir, Marvel lui offre le rôle du général Antiope dans son «Wonder Woman» où les cinéphiles la découvrent, musclée et aux commandes de l’armée des Amazones.

«Land» (2021 film)

Wright n’abandonne pas la réalisation et décide de se mettre en scène – et pour la première fois au grand écran - dans «Land», sorti sans bruit pendant la pandémie. Le long métrage raconte l’histoire d’une femme traumatisée qui a décidé de vivre isolée dans les montagnes du Wyoming. On a également eu l’occasion de la revoir dans la version «director’s cut» de «Zack Snyder’s Justice League» et on la retrouvera dans «Where All Light Tends to Go», dans lequel elle donne la réplique à Billy Bob Thornton et dont le tournage a débuté en novembre dernier.

