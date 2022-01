Une suite pour Le sympathisant

Si on a aimé Le sympathisant, on ne sera pas déçu par Le dévoué, la plume de l’écrivain américain Viet Thanh Nguyen y étant encore plus affûtée.

En 2016, Viet Thanh Nguyen a fait beaucoup parler de lui. Avec Le sympathisant, son tout premier roman, il a en effet remporté le prix Pulitzer de la fiction et le prix Edgar-Allan-Poe. Ce à quoi s’ajoutera, un an plus tard, le prix du Meilleur livre étranger.

La principale raison de cet engouement ? La rocambolesque histoire de Vo Danh qui, après avoir été capitaine dans l’armée nord-vietnamienne et agent double pour le compte de l’armée sud-vietnamienne, n’a pas eu d’autre choix que de fuir aux États-Unis en 1975. Et ce faisant, il nous a offert au passage une tout autre vision de la guerre du Viet Nam. Une vision à laquelle le cinéma américain ne nous avait vraiment pas préparés.

Paris revisité

Le dévoué étant la suite du Sympathisant, on retrouvera donc avec plaisir ce cher Vo Danh. Il a une fois de plus changé de continent et cette fois, c’est dans le Paris des années 1980 qu’il tentera de refaire sa vie. Et ce, grâce à l’aide d’une tante un peu fantasque travaillant dans le domaine de l’édition bien décidée à le guider.

Cela dit, Vo Danh finira par se lancer dans le trafic de drogue. Un commerce lucratif qui l’amènera tour à tour à côtoyer les mieux nantis de la Ville Lumière et les pires bouges du 13e arrondissement. Mais même avec ce genre de boulot, pourtant loin d’être intello, Vo Danh ne pourra s’empêcher de réfléchir et de s’interroger sur la société française et son passé colonial.

Parfois drôle, parfois extrêmement violent, un livre qui permet de mieux cerner les affres du déracinement.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Les dents de lait

Ce très étrange roman flirtant avec la dystopie se déroule dans un coin de forêt totalement coupé du monde, les habitants des lieux ayant décidé de vivre en complète autarcie. C’est là qu’habitent Skalde et sa mère. Deux femmes qui ne s’entendent pas toujours à merveille, ce qui peut être dur à supporter dans une aussi petite communauté. Mais il peut y avoir encore beaucoup plus dur, et la jeune Skalde ne va pas tarder à le découvrir à ses dépens.

Crénom, Baudelaire !

Dans cette biographie romancée, on découvrira qui était vraiment Charles Baudelaire. Ses poèmes avaient beau être magnifiques, l’homme, lui, était carrément détestable. À tel point qu’il était le premier à ne pas pouvoir se supporter. Car, quel que soit l’état dans lequel il se trouvait, il parvenait toujours à enchaîner les frasques ou les coups de gueule. À lire pour mieux comprendre Les fleurs du mal.

Tartes salées au fil des saisons

Grâce à ce livre, on aura envie de manger des tartes d’un bout à l’autre de l’année. Tarte de courgette au pesto, tarte à l’aubergine, tatin de tomates à la moutarde, tartelettes petits pois et menthe, tarte omelette poivron et échalotes, tarte express aux champignons, tatin d’endives caramélisées, tartelettes dauphinoises... Ce n’est pas le choix qui manque et en plus, toutes sont végés !

Infusions

Depuis quelques années, les infusions ont vraiment la cote. Parce qu’elles offrent une étonnante variété de saveurs et parce qu’elles peuvent nous faire beaucoup de bien. Dans cet ouvrage grand format, on découvrira donc les propriétés de très nombreuses plantes, mais aussi, et c’est là que ce livre se distingue des autres, avec quel mets leurs arômes s’accordent le mieux.

Frissons garantis

Une pluie de septembre

Ce n’est pas la première fois que les majestueux paysages des Rocheuses servent de cadre à de tragiques affaires de meurtre ou de disparition. Après tout, l’espace n’y manque pas pour agir dans l’ombre !

Ainsi, à l’issue d’une petite fête bien arrosée dans les bois de Tall Bones, la jolie Abigail Blake, 17 ans, s’évaporera dans la nature. Un choc immense pour sa meilleure amie Emma, avec laquelle elle aurait d’ailleurs dû rentrer ce soir-là.

Un drôle de milieu

De prime abord, il serait parfaitement logique de penser qu’Abigail a tout simplement décidé de mettre les bouts. Entre une mère démissionnaire ultra bigote et un père incapable de contenir ses constants accès de violence – à cause de lui, son frère cadet ne pourra jamais plus marcher normalement –, elle aurait eu bien raison de vouloir partir.

Mais dès qu’on commencera à comprendre un peu mieux la dynamique qui caractérise les habitants de la ville de Whistling Ridge, on aura tendance à croire que le pire a pu arriver à la jeune fille. Car malgré un climat extrêmement religieux, se détester les uns les autres semble être devenu un véritable sport national dans le coin.

Un très, très bon premier roman.