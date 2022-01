Au sommet de l’endurance

Atterri sur Netflix le 29 novembre dernier, le film documentaire 14 X 8000 : Aux sommets de l’impossible impressionne avec des images à couper le souffle, une histoire vraie racontée par son héros et ses proches, et des valeurs (courage, rêve, ambition, force, fierté, don de soi) transcendant une quête plus grande que soi.

Nullement besoin d’être un alpiniste ni même d’être un grand amateur de plein air pour savourer chaque minute du film documentaire 14 X 8000 : Aux sommets de l’impossible. Si le titre de sa version française fait sourciller, c’est que l’alpiniste héros de cette fascinante histoire insiste : rien, n’est impossible (d’où le titre original, 14 Peaks : Nothing is Impossible).

Le film nous permet de suivre le parcours de l’alpiniste et populaire guide népalais Nirmal Purja dans la réalisation d’un rêve et d’un défi fou, fou, fou : celui de grimper 14 sommets faisant plus de 8000 mètres dans le monde. Le tout en moins de sept mois. Une quête impensable pour le commun des mortels certes, mais aussi extrêmement ardue pour les alpinistes d’expérience. La dernière légende de l’alpiniste à avoir réussi un tel exploit l’avait fait en... 7 ans, 11 mois et 14 jours !

Les spectateurs plongent ainsi, avec incrédulité et admiration, dans le résumé de ces six mois intenses où, en plus du défi physique, l’alpiniste vivait au quotidien dans une infernale course contre la montre. Les images filmées par son équipe le suivant sur le terrain et avec sa caméra d’action portative sont aussi spectaculaires que la motivation et l’ardeur quasi surhumaine de cet ancien soldat des forces spéciales britanniques qui était alors âgé de 36 ans.

Le parfait héros

Attachant, authentique, rassembleur, aimant faire la fête (oui, grimper un sommet de plus de 8000 mètres alors qu’on a trop bu au camp la veille est possible pour lui !) et empreint d’un sens du devoir et de l’honneur à toute épreuve, l’alpiniste a tout du parfait héros. Car celui-ci prend aussi le temps de sauver la vie d’alpinistes en mauvais état pendant ses ascensions.

On tombe donc sous le charme de Nirmal pour la réalisation de cet incroyable défi physique, mais surtout pour ses qualités humaines. Sa fructueuse quête lui permet de réaliser trois buts qui lui sont chers : faire honneur au peuple népalais, rendre fière sa maman malade et prouver au monde entier que rien n’est impossible. Inspirant !

Sur Netflix (version française de 14 Peaks : Nothing is Impossible)

14 X 8000 : Aux sommets de l’impossible ★★★★1/2

Un film de Torquil Jones

Avec Nirmal Purja, Suchi Purja, Klára Kolouchová