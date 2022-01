COVID-19: «J’aurais dû me faire vacciner», témoigne un ancien antivax

Un Québécois qui a contracté la COVID-19 et dont la femme, enceinte, a été hospitalisée à l’Hôpital de Saint-Eustache en raison du virus tente de convaincre le plus de gens possible de se faire vacciner.

«Au début de cette pandémie, j’étais antivax», a-t-il expliqué d’emblée dans une vidéo TikTok diffusée il y a cinq jours.

Le Québécois raconte que sa femme est tombée enceinte pendant la pandémie, mais qu’ils ont tout de même décidé qu’elle ne se ferait pas vacciner.

«Ce qui devait arriver arriva. On a pogné les deux la COVID ensemble, assez solide merci», a-t-il confié sur le réseau social. «Je n’en croyais pas mes yeux [...] On était vraiment maganés.»

Sa femme s’est malheureusement retrouvée aux soins intensifs de l’Hôpital de Saint-Eustache «Ça fait cinq jours qu’elle est là. Ça va quand même bien», a-t-il assuré.

«Je vous avoue qu’avoir su j’aurais dû me faire vacciner. [...] les rendez-vous sont déjà pris et j’attends juste ça», a-t-il déclaré en ajoutant qu’attraper la COVID-19, «ça passe proche de la mort».

Grâce à son témoignage, il espère faire changer d’avis le plus de gens possible et il invite toutes les personnes non vaccinées à se protéger contre le virus.

