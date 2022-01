De la violence à la bienveillance

Il a incarné les « p’tits bums », les racailles et même les proxénètes. Mais Kevin Ranély s’en éloigne aujourd’hui, jouant la carte de la bienveillance dans la série Nous. Un volte-face nécessaire pour le comédien qui « avait besoin d’aller ailleurs ».

Kevin Ranély est débarqué en trombe sur nos écrans il y a quelques années, marquant l’imaginaire grâce au personnage de Karim dans la populaire série Fugueuse. Difficile de croire que celui qui y incarnait un violent proxénète sans scrupules est le même qui prête aujourd’hui ses traits à l’attachant Thibault, partie intégrante du noyau narratif de Nous.

« On ne pourrait pas être plus loin » acquiesce Kevin Ranély en rigolant.

« L’étiquette de p’tit bum, je l’ai eu longtemps. Il fallait briser cette image-là que les gens avaient de moi. Thibaud était parfait pour ça; c’est un gentil garçon bisexuel, ouvert d’esprit et généreux. Et à part pour l’orientation sexuelle, c’est un personnage qui me ressemble beaucoup », poursuit le comédien.

Ce Nous, c’est un immeuble (le Northern Fixtures, dont seules les lettres n, o, u et s ont survécu à l’usure du temps) où gravitent cinq jeunes qui, au premier regard, ne pourraient être plus différents.

Mais un coup du destin leur apprend qu’ils sont tous nés à quelques jours d’intervalle... dans la même pouponnière. On se doute bien qu’il ne s’agit pas forcément d’une coïncidence s’ils sont aujourd’hui réunis.

Diverses identités

Ces amis s’appellent Camille, Alexis, Anaïs, Margaux et Thibault. Et ils sont tous bien différents les uns des autres, tant dans leurs personnalités que leur identité sexuelle et leur bagage culturel. Un élément qui a frappé Kevin Ranély à la première lecture du scénario.

« C’est qui est l’fun! Chaque personnage a sa couleur, ses particularités. Il y a une DJ, une fille très branchée sur la spiritualité et l’astrologie, les cultures se mélangent... Je regarde ça et je vois le Montréal que je connais », avance-t-il.

L’intrigue, déjà bien assise par les six premiers épisodes déployés en décembre dernier, vient se corser en ce début d’année. Les cartes sont brassées allègrement – épaississant du coup plusieurs mystères – dans la seconde partie de la saison, mise en ligne sur Club illico la semaine dernière.

La quête de vérité de Camille viendra envenimer encore davantage sa relation avec ses parents, au même rythme que Margaux s’enlise dans une relation toxique avec Guillaume. Quant à Thibault, autant sa réalité familiale que personnelle connaîtra de nouveaux rebondissements.

« Ça va fesser fort », promet Kevin Ranély.

« En fait, c’est l’équivalent des six premiers épisodes... mais à la puissance quatre. Ça va faire dévier entièrement la courbe narrative pour la suite », poursuit-il, soucieux d’éviter de divulgâcher certains revirements.

Il faudra toutefois s’armer de patience avant de pouvoir découvrir cette « suite » à laquelle fait allusion Kevin Ranély, les prochains tournages n’étant prévus qu’au printemps.

Nous est présentement disponible sur Club illico.