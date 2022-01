De l'émotion svp!

Kent Hugues inspire confiance. Les commentaires de ceux qui l’ont côtoyé, de ceux qui ont travaillé avec lui sont éloquents. Son parcours est aussi très intéressant. Ce que je n’ai pas entendu jusqu’ici, toutefois – et ça m’inquiète –, c’est l’identité même qui a marqué et qui devrait caractériser le Canadien depuis sa fondation. Ce particularisme qui explique tellement les 24 Coupes Stanley remportées par Montréal représentant presque deux fois plus que ses plus proches rivaux, les Leafs de Toronto, qui en ont gagné 13.

Kent Hugues n’est pas francophone, mais il est Québécois et il a bien dit que le Canadien était l’équipe de son enfance.

Magnifique, il devrait comprendre.

Son enfance, c’était il y a entre 35 et 45 ans et c’est lorsque son club d’amour était principalement bâti avec des gars d’ici. Des Québécois comme vous, comme moi et comme les Lemaire, Savard, Lafleur, Lapointe, Bouchard, Cournoyer, Tremblay, Lambert, Larouche, Houle, Larocque, Mondou, et plus tard les Roy, Richer, Lemieux, Damphousse, Carbonneau, Deblois, Momesso, Boisvert, Brunet, Roberge, Dionne, Desjardins, Brisebois, Daigneault, Dufresne, Gingras, Lebeau.

Si Kent Hugues n’a pas compris ça, il a beau être gentil, poli, il va piocher comme ceux qui n’ont pas entendu Serge Savard, le dernier directeur général gagnant, le dernier qui a levé la Coupe deux fois. Savard ne l’a pas que dit, il l’a fait. Il l’a démontré en sélectionnant, en transigeant, en donnant une chance à des non-repêchés afin de réunir le plus de Québécois possible... et il a gagné. L’idée n’est pas d’aligner trois ou quatre Québécois, mais un clan, une gang de p’tits gars d’ici. Et si on ne gagne pas, au moins, il y aura de l’émotion.

Si Kent Hugues n’a pas compris, son club restera dans la moyenne et sera parmi tant d’autres. Il n’aura pas ce caractère singulier qui a longtemps caractérisé Montréal et sa belle histoire de hockey. Cette identité qui a été jusqu’à influencer et intégrer ceux qui venaient d’ailleurs comme les Robinson, Nilan, Gainey, Smith, Ludwing, McPhee, Keane, Bellows, Muller... devenus des Montréalais d’adoption qui ont bien saisi la fierté de gagner ici et la honte de l’inverse.

Les nôtres d’abord

Kent Hugues a le beau jeu. Son nouveau club ne fera pas les séries et il a la chance de commencer à rebâtir tout de suite. Une chance inouïe d’imprégner l’identité, la vraie.

Oui, il a bien fait de prendre l’avion vers l’ouest afin de rejoindre son club et comprendre au plus vite qui veut porter ces couleurs, qui veut jouer pour Montréal et qui ne mérite pas cet honneur. Maintenant, il faut bâtir avec des vrais et il faut éviter que des David Perron, Pierre-Luc Dubois, Anthony Beauvillier, Samuel Girard, Jonathan Marchessault, Samuel Blais, Marc-Édouard Vlasic, Anthony Duclair, ou Mike Matheson nous passent entre les doigts.

Présentement, il y a près de 50 joueurs dans la LNH qui sont des p’tits gars d’ici qui rêvent de porter ces couleurs bleu-blanc-rouge.

L’an dernier, j’ai trouvé déchirant qu’on ait tout de suite redirigé Marco Scandella vers Saint-Louis après l’avoir obtenu de Buffalo pour un choix de quatrième ronde. Un super défenseur, un gars de Montréal, le neveu de Sergio Momesso qui est débarqué ici en disant qu’il réalisait son rêve. Les Blues l’ont tout de suite resigné pour quatre ans. Son rêve tricolore a duré 20 matches.

Il ne faut plus jamais que le Canadien dispute un match sans aucun Québécois dans l’alignement comme c’est arrivé il n’y a pas si longtemps.

N’oubliez jamais qu’il y a plus de cent ans, cette équipe a été fondée pour les Canadiens français et on a même fait le choix de lui donner les couleurs de la France. Quand on sait d’où on vient, habituellement, on sait où on va.

De l’enclave

Lorsqu’il a enregistré son premier point dans la Ligue nationale de hockey en 1979, Raymond Bourque en était à sa 40 e seconde de jeu dans ce circuit. Un but de Al Secord, et Jean Ratelle avait récolté l’autre aide. Et ensuite, en deuxième période, Raymond a compté son premier but dans la LNH. C’est parti comme ça.

37 joueurs ont porté les couleurs du Canadien depuis le début de la présente saison.

Roger Federer ne fait rien à moitié. Il a quatre enfants : Myla–Rose et Charlene-Riva, deux jumelles âgées de huit ans. Aussi, Leo et Lenny, deux jumeaux qui ont quatre ans... Très fort en double, Roger.

Photo Martin Chevalier

Des motoneigistes arrêtent à l’Auberge du Lac Blanc pour prendre une bouchée, mais ils doivent bouffer dehors. Gaston Pellerin, le boss, demande si vous avez déjà mangé une poutine sur glace.

Philippe Maillet de Lachenaie et ancien des Tigres de Victoriaville connaît une saison du tonnerre avec le Metallurg de Magnitogorsk dans la KHL. Quinze buts, 24 aides et deuxième compteur de son club.

Jamais la SEPAQ n’a offert partout au Québec autant de sentiers aménagés pour la pratique du vélo à pneus surdimensionnés (fatbike).

Les Sabres de Buffalo ont utilisé six gardiens de but différents depuis le début de la campagne.

Si Philip Danault s’alignait avec le Canadien, il serait le premier compteur de l’équipe.

Photo Martin Alarie