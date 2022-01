«Dors avec moi»: perdre un enfant de 6 ans

Perdre un enfant est la plus grande crainte de tout parent. Et le drame le plus implacable de tous ceux qui l’ont vécu.

Dans la nouvelle websérie «Dors avec moi», Sophie Cadieux et Ted Pluviose interprètent un couple qui se relève difficilement de la mort accidentelle de sa petite fille de 6 ans, Camille. Laurence et Daniel vivent ce drame sur des tonalités différentes, mais leur douleur n’est pas moins souffrante de part et d’autre.

Les huit épisodes d’une dizaine de minutes chacun nous font plonger au cœur de l’année qui a suivi ce drame incommensurable. L’ambiance est lourde à la maison. On apprend au fil des épisodes ce qui s’est produit et les parents s’éloignent l'un de l'autre, tant la tristesse est vive, créant un fossé infranchissable.

Laurence continue de se sentir coupable et est incapable de reprendre le boulot. Elle en vient même à croire que sa fille décédée – on apprend la cause de son décès plus tard – veut entrer en contact avec elle.

Daniel et la grande amie de Laurence, Nadia (Elkahna Talbi), ne parviennent pas à l’aider dans cette détresse.

Un acteur de plus en plus demandé

Ted Pluviose, qui décroche de plus en plus de rôles au petit écran – on l’a vu dans le «Bye Bye 2021» et dans «M’entends-tu?», et il joue dans «Portrait-robot» et «Les bracelets rouges» et «Nous» –, a dit en entrevue avec l’Agence QMI qu’il n’a pas voulu penser à son propre enfant, aujourd’hui âgé de 18 ans, pour livrer le profond malaise que ressent son personnage dans «Dors avec moi».

«Daniel essaie d’être le pilier dans cette situation-là. Il voit sa conjointe sombrer, il essaie tant bien que mal de la soutenir, d’être attentif, de garder l’énergie vivante dans le couple, mais il réprime sa peine constamment, alors c’est inévitable que ça va exploser», a souligné Ted Pluviose, disant avoir nourri son jeu en donnant la réplique à Sophie Cadieux.

«J’ai eu la chance qu’elle soit là à l’audition, déjà, là, ça m’a mis dans le meilleur état possible. C’est une fille d’une générosité sans borne, il y a toujours une espèce de sensibilité dans ses yeux qui est tellement venue me chercher en audition. Sérieusement, je ne suis pas certain que j’aurais eu le rôle si ce n’était pas d’elle, parce qu’il y avait quelque chose qui se passait dans sa façon d’interpréter, moi j’avais juste à embarquer dans cet univers-là. Je dirais que grâce à elle j’ai appris mon métier de manière accélérée», a mentionné le comédien.

Dans «Nous» sur Club illico

Ted Pluviose joue ces jours-ci dans la nouvelle série de Club illico «Nous», dont six nouveaux épisodes viennent d’être déposés sur la plateforme de Vidéotron.

«Le personnage va prendre de l’ampleur, on va commencer à saisir des choses par rapport à lui», a-t-il dit, en parlant de Toussaint Pierre, celui qui coordonne la gestion de l’immeuble «Nous».

Pour le comédien, qui est diplômé de l’École nationale de l’humour (2007), nul doute que ces années-ci sont les plus fructueuses de sa carrière.

«C’est probablement les meilleures années de ma vie professionnelle. Au fil du temps, les rôles ont été plus importants, on m’a fait confiance, j’ai gagné en confiance, ça aussi ça fait la différence. Dans un projet de longue haleine comme "Nous", tu as le temps de t’installer, de tracer les choses, d’établir une synergie avec les autres comédiens et le réalisateur, c’est vraiment le "fun" en ce moment, je me croise les doigts pour que ça se poursuive.»

Produite par Avanti Groupe, la websérie «Dors avec moi» est écrite par Mireille Mayrand-Fiset et réalisée par Charles Grenier. Les huit courts épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur TOU.TV.

À voir aussi