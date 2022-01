Jean-Michel Anctil dans District 31

Le comédien et humoriste Jean-Michel Anctil tiendra le rôle d’un ancien-enquêteur dans la populaire série District 31. On le verra dans plusieurs épisodes qui seront diffusés au courant des prochaines semaines.

« J’avais hâte, car Luc Dionne, qui est un ami de golf, me disait depuis un moment qu’il aurait peut-être quelque chose pour moi, lance Jean-Michel Anctil. Il ne parle pas à travers son chapeau quand il te dit qu’il va penser à toi pour un projet. »

Le comédien interprétera un enquêteur du 31 à la retraite appelé à venir s’expliquer lorsque les sergents-détectives en poste vont enquêter sur ce dossier.

« L’enquêteur Boily a mené un dossier de façon bizarre et cela ressort, explique-t-il. Ils vont enquêter sur une enquête que lui a bâclée. Ce n’est pas un comique le bonhomme, il sait qu’il a fait quelque chose de croche. Ça va faire changement. »

Heureux

Il se dit heureux de travailler, d’être en contact avec des gens extérieurs à son cercle d’activités habituelles et surtout d’apprendre du texte et de pouvoir jouer. « Ça me manque », confie celui qui ignore combien de temps sera présent à l’écran son personnage, mais qui confirme qu’il a aussi des textes à apprendre pour la semaine prochaine.

Ayant tenu un second rôle dans la série 30 vies par le passé, il confirme savoir comment les journées se passent sur le plateau de séries « quotidiennes ». Il connaît bien Michel Charette (Bruno Gagné) aussi avec qui il a récemment tourné dans la série Le bonheur écrite par François Avard et affirme avoir hâte de travailler avec Vincent-Guillaume Otis (Patrick Bissonnette).

« Je comprends que je vais arriver dans une famille, mais pour avoir rencontré des gens qui ont tourné des épisodes, on m’a dit qu’on était très bien accueilli, ajoute celui qui rattrape en ce moment les quelques épisodes de la série en retard. D’avoir la chance de participer à ce beau projet-la, déjà, je suis très très content. »

Il affirme aussi avoir très hâte de remonter sur scène avec la pièce de Louis Saia et Claude Meunier, Les Voisins. « En espérant que l’été prochain tout sera OK et qu’on pourra jouer dans des salles pleines. J’ai hâte de retrouver ma gang et le public », dit-il.