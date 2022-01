LPGA: Brooke M. Henderson amorce sa saison en force

La Canadienne Brooke M. Henderson a terminé le premier événement de l’année sur le circuit de la LPGA au deuxième échelon du classement général.

Dimanche, la golfeuse de 24 ans a réussi deux oiselets et remis une carte de 70 (-2) pour son dernier tour de piste au Tournoi des championnes présenté à Orlando, en Floride.

Henderson a ainsi conclu la compétition avec un cumulatif de 275 (-13), ce qui représente trois frappes de plus que la gagnante, l’Américaine Danielle Kang. La représentante de l’unifolié et 11e joueuse au classement mondial n’a commis aucun boguey pendant les rondes du week-end.

De son côté, Kang a joué 68 (-4) pendant la dernière ronde de l’événement floridien, amassant six oiselets et commettant deux bogueys. Il s’agit de sa sixième victoire en carrière sur le circuit de la LPGA et d’un premier sacre depuis la Classique Marathon du mois d’août 2020.

Kang a bénéficié de l’effondrement de sa compatriote Nelly Korda pour l’emporter. La numéro 1 mondiale occupait le premier rang du classement après 54 trous, mais a remis une carte de 75 (+3), dimanche. Elle a terminé la compétition à égalité avec la Française Céline Boutier au quatrième échelon.

