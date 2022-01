Mère dans le besoin

Je suis allée voir la pièce Rose et la machine à la Compagnie Jean-Duceppe avec mon amie de cœur, qui m’y a entraîné malgré moi. Si vous ne l’avez pas vue, il s’agit d’une pièce dans laquelle la maman d’une enfant diagnostiquée avec un trouble du spectre de l’autisme raconte les méandres du système pour obtenir de l’aide afin d’aider son enfant à mener une vie la plus normale possible, malgré son handicap.

Moi qui n’étais pas disposé à me faire raconter Les malheurs de Sophie ce soir-là, je suis ressorti du théâtre en maudit contre un système qui met autant de bâtons dans les roues de parents qui veulent juste un coup de pouce pour bien remplir leur rôle. Merci la vie de m’avoir donné des enfants en santé, et honte à l’appareil gouvernemental pour jouer aussi mal son rôle.

Un homme en maudit contre le système

J’ai vu cette pièce, écrite et jouée par Maude Laurendeau et sa belle-sœur la comédienne Julie LeBreton. C’est juste de dire que les méandres dans lesquels sont obligés de se débrouiller les parents d’enfants avec ce genre de besoin donnent le tournis. Ça et une maison de fous, c’est à peu près pareil. De le voir aussi simplement et clairement exprimé montre à quel point une machine gouvernementale qui fonctionne en vase clos, sans tenir compte des vrais besoins de sa clientèle, rate son coup.