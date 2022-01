Météo: du froid extrême pour certains, du smog pour les autres

Pour une deuxième journée consécutive, le froid extrême sera présent dimanche dans une majorité de la province, et le smog sera de la partie pour certains secteurs.

• À lire aussi: Avalanche de froid dans toute la province

• À lire aussi: Difficile de se chauffer avec un revenu modeste

• À lire aussi: Froid extrême: des conduites d’eau brisées à Montréal et à Laval

«Un refroidissement éolien extrême de moins 38 à moins 43 est prévu au cours de la nuit prochaine et lundi matin», peut-on lire dans un avertissement d’Environnement Canada (EC) émis pour une quinzaine de régions, de la Haute-Gatineau à la Côte-Nord en passant par le Saguenay et la région de Québec.

«Habillez-vous chaudement. Portez plusieurs couches de vêtement, afin de pouvoir en retirer si vous avez trop chaud. La couche extérieure devrait être étanche au vent», a suggéré l’agence fédérale dans sa publication. Un record quotidien de température minimale pour Québec, alors qu’un minimum de -29°C est prévu cette nuit et le record, datant de 2013, est de -29,6°C.

En plus de ces températures glaciales pour ces secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent, la région du Grand Montréal, celle de l’Estrie et du Bas-Saint-Laurent sont sous avertissement d’une concentration plus élevée de smog qu’à l’habitude.

Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur jusqu'à la levée de l'avertissement de smog», peut-on lire dans la publication d’Environnement Canada.

À VOIR AUSSI...