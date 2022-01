«On a besoin d’un plan», plaide le maire de Québec

La population a besoin de savoir où elle s’en va dans les prochaines semaines, d’après le maire de Québec, Bruno Marchand, qui incite le gouvernement à établir un plan clair sur le déconfinement.

« On a besoin d’un plan [...], on est rendu là. Les gens ont fondamentalement besoin de prévisibilité, de savoir quand les choses vont arriver », a lancé M. Marchand, dimanche après-midi.

Rencontré alors qu’il poursuivait sa tournée des châteaux de neige dans le cadre du défi « Accent solidaire », il a fait état du « bouillonnement » de la population par rapport à un retour à la vie normale.

« Je comprends que la Santé publique est hésitante, qu’elle ne veut pas faire de faux [espoirs]. Mais la tendance populaire actuellement, c’est qu’on a besoin d’avoir de l’air », indique-t-il.

Selon lui, de savoir quand – et sous quelles conditions – les gyms, les restaurants et les activités culturelles et sportives pourront rouvrir permettrait de calmer la grogne.

« Plein le casque »

Le gouvernement du Québec hésite toujours quant à la date de réouverture des restaurants, soit le 31 janvier ou le 8 février, a révélé notre bureau d’enquête.

Or, un mouvement de restaurateurs mécontents a décidé qu’il allait défier les autorités et rouvrir leur établissement le 30 janvier.

« Je comprends ça, on a tous plein le casque. Ça témoigne du ras-le-bol que les gens ont à l’endroit de cette pandémie », a commenté le maire.

Équilibre

Ce dernier souhaite que la Santé publique trouve un compromis entre la santé physique, mentale, économique et sociale pour éviter que d’autres mouvements du genre ne se forment.

« Que ce soit un système de couleur ou un calendrier, il faut qu’on sache ce qu’est la perspective de temps qu’on a encore à endurer avant le déconfinement graduel », a tranché M. Marchand.