Pékin dépiste un quartier entier à deux semaines des JO-2022

La ville de Pékin a annoncé qu'elle dépisterait dimanche tous les habitants d'un quartier après la découverte d'un foyer épidémique, à moins de deux semaines du début des Jeux olympiques d'hiver dans la capitale chinoise.

• À lire aussi: Soins intensifs : «c’est incroyable le nombre de personnes»

• À lire aussi: Comment la désinformation sur les vaccins a rendu les enfants vulnérables au variant Omicron

La ville a signalé le week-end dernier un premier cas du très contagieux variant Omicron chez une personne ayant reçu une lettre du Canada qui, selon les autorités, portait des traces du virus.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge cependant faible le risque d'infection par des surfaces contaminées.

Un deuxième foyer épidémique est lié à la souche Delta du coronavirus. Le district de Fengtai, situé dans le sud de Pékin, est concerné.

À titre préventif, les quelque deux millions d'habitants du quartier seront dépistés ce dimanche, a indiqué la municipalité, qui interdit aux personnes à risque de quitter Pékin.

«Nous devons tout mettre en oeuvre pour stopper la propagation (du virus) le plus rapidement possible, en prenant des mesures fermes, strictes et décisives», a justifié devant la presse un responsable, Xu Hejian.

Depuis le week-end dernier, une quarantaine de cas de COVID ont été recensés à Pékin, la majorité sont de la souche Delta.

Déconfinement à Xi'an

Les autorités appliquent depuis le début de l'épidémie une stratégie «zéro COVID», avec des restrictions de déplacements et des confinements ciblés, afin de limiter au maximum l'apparition de nouveaux cas.

Des rebonds sporadiques surviennent toutefois régulièrement ces derniers mois et le pays redouble de vigilance à l'approche des JO d'hiver de Pékin (4-20 février).

Le district de Fengtai se situe à 20 km environ du site qui doit accueillir les épreuves olympiques de ski acrobatique freestyle et de snowboard.

Fengtai est le quartier où se trouve le marché Xinfadi, qui avait été en 2020 l'épicentre d'un précédent foyer épidémique. Des traces de virus sur une planche à découper du saumon d'importation y avaient été découvertes.

La Chine se montre depuis particulièrement tatillonne avec la chaîne du froid, craignant une contamination à la COVID-19 via les produits venant de l'étranger.

L'hypothèse d'aliments surgelés à l'origine de l'épidémie dans le pays a cependant été battue en brèche par l'OMS.

À environ un millier de kilomètres de Pékin, la ville de Xi'an (Nord) doit par ailleurs lever mardi son confinement, ont indiqué samedi les autorités locales.

La métropole avait été fin décembre l'épicentre de l'épidémie en Chine. Elle avait imposé à ses 13 millions d'habitants les mesures de quarantaine les plus strictes depuis Wuhan (centre), la première ville au monde mise sous cloche il y a pile deux ans au début de la pandémie.