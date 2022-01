Plusieurs milliers de manifestants à Bruxelles contre les restrictions sanitaires

Plusieurs milliers de manifestants, venus pour certains d’autres pays européens, ont défilé dimanche à Bruxelles pour protester contre le pass sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, ont constaté des journalistes de l’AFP.

• À lire aussi: COVID 19 : l’Irlande met fin à la plupart de ses restrictions

• À lire aussi: La France annonce un allègement des restrictions sanitaires

Les participants à ce défilé, plus garni que de précédents cortèges, portaient des pancartes critiquant le premier ministre Alexander De Croo ainsi que le pass sanitaire.

Des manifestations contre le certificat sanitaire — exigé pour accéder aux restaurants et aux événements culturels notamment — ont lieu régulièrement depuis plusieurs semaines dans la capitale belge. Certains des précédents rassemblements avaient été marqués par des heurts avec les forces de l’ordre.

Les organisateurs, parmi lesquels les mouvements World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom, avaient invité des manifestants d’autres pays européens à participer ce dimanche.

Des drapeaux néerlandais, polonais ou encore roumains étaient visibles dans le cortège.

«Ce qui s’est passé depuis 2020 a permis aux gens de se réveiller», a déclaré Francesca Fanara, venue de Lille dans le nord de la France. Fustigeant «une dictature sanitaire», Adolfo Barbosa, arrivé du Portugal, a déclaré que «cela réchauff (ait) le cœur de voir ces gens ici».

Cette manifestation intervient alors que certains gouvernements s’acheminent vers une réduction des restrictions sanitaires, malgré la persistance du variant Omicron de la COVID-19. Omicron est désormais dominant dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen, a annoncé l’agence de santé européenne vendredi.

La Belgique a connu un bond des cas quotidiens supérieur à 60 000 la semaine passée, les autorités évoquant un «tsunami». Mais les effets moins délétères du variant Omicron et un taux élevé de vaccination ont permis au système de santé d’être moins sous pression que lors des précédentes vagues.

Dans ce contexte, le premier ministre a annoncé vendredi que les restaurants et les bars pourraient allonger leurs horaires d’ouverture — les discothèques resteront, elles, fermées.

En France, le gouvernement a annoncé jeudi soir la levée, courant février, de la plupart des restrictions prises pour freiner l’épidémie : fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire, réouverture des discothèques et retour des concerts debout.

À VOIR AUSSI :