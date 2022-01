Près de 60 % des Canadiens affirment avoir de la difficulté à nourrir leur famille convenablement

Un sondage de la firme Angus Reid dévoilé vendredi révèle que près de 60 % de Canadiens ont de la difficulté à nourrir leur famille convenablement.

Le coup de sonde montre que 57 % des Canadiens ont déclaré avoir eu de la difficulté à nourrir leur famille récemment. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport pour la dernière fois que la question a été posée par Angus Reid, en 2019, alors que 36 % des Canadiens soutenaient avoir du mal à nourrir leur famille.

«Pour ceux qui sont mal à l'aise ou en difficulté [financière], mettre de la nourriture sur la table peut être un défi de taille», peut-on lire dans les notes du sondage.

Les Québécois à l’aise

En parallèle, le sondage permet d’apprendre que les Québécois sont ceux qui se considèrent les plus à l’aise financièrement au pays.

Selon le coup de sonde, 31 % des habitants de la Belle Province jugent être dans une situation «prospère» et 27 % estiment leurs finances «confortables», tandis que seulement 19 % des répondants peinent à joindre les deux bouts.

Ce faisant, le Québec atteint un taux de 58 % de répondants à l’aise financièrement, tandis qu’aucune autre province n’atteint la barre des 50 %.

La situation est particulièrement catastrophique dans les provinces pétrolifères, avec 33 % des Albertains, 35 % des Saskatchewanais et 45 % des Terre-Neuviens qui peinent à boucler leur budget. Près de la moitié des habitants de ces trois provinces ont d’ailleurs déclaré que leur situation financière s’est détériorée depuis un an.

Ces données peuvent étonner en considérant que le revenu disponible par habitant au Québec, établis à 30 721 $ pour les dernières données disponibles en 2019, est depuis longtemps inférieur à la moyenne nationale, qui était de 33 858 $ selon l'Institut de la statistique du Québec. Par contre, la croissance de ces revenus était l’une des plus rapides au pays et la province maintient présentement le plus faible taux de chômage au pays à 4,6 %, contre 7,3 % en Alberta et 11,6 % à Terre-Neuve-et-Labrador, a noté Angus Reid, ce qui peut expliquer en partie la bonne situation financière des Québécois.

Rappelons que la forte inflation qui a marqué la dernière année, avec des hausses jamais vues en 30 ans de 3,4 % au Canada et de 3,8 % au Québec, vient mettre une forte pression sur plusieurs ménages, qui doivent notamment composer avec d'importantes hausses des prix des aliments et de l’énergie.