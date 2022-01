Shapovalov surprend Zverev et se qualifie pour les quarts de finale

Le Canadien Denis Shapovalov a causé la surprise dimanche en atteignant les quarts de finale des Internationaux d’Australie.

Pour y arriver, le 14e joueur au classement de l’ATP l’a emporté en trois manches 6-3, 7-6(5) et 6-3 contre la troisième tête de série du tournoi et demi-finaliste de la compétition en 2020, l’Allemand Alexander Zverev.

À l’image de son compatriote Félix Auger-Aliassime samedi, «Shapo» a signé un match beaucoup plus expéditif que ses précédents en disposant du joueur allemand beaucoup plus passif qu’à l’habitude en deux heures et 24 minutes.

«C’était probablement le match auquel je m’attendais le moins à finir et trois manches», a partagé le Canadien aux médias en fin de match. «J'ai senti que les choses allaient dans mon sens au début, j'ai perdu un peu d'élan dans la deuxième manche, mais je me suis bien battu pour revenir et j'ai juste roulé avec à partir de là.»

Shapovalov a signé le meilleur résultat de sa carrière à Melbourne Park, lui qui n’avait jamais passé le 3e tour lors de cette compétition. Lors de la prochaine ronde, il retrouvera l’Espagnol Rafael Nadal. Ce sera le 5e duel entre le Canadien de 22 ans et l’Espagnol de 35 ans. Nadal a remporté trois des quatre dernières confrontations, mais les deux sont à égalité (1-1) pour les parties jouées sur surface dure.