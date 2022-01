Visages de notre histoire: William Notman, saisir Montréal

De l’Écosse à Montréal

William Notman pose le pied à Montréal en 1856, ses valises pleines de l’espoir de refaire sa vie au Bas-Canada alors que son Écosse natale est victime d’une importante dépression économique.

Né à Paisley en 1826, Notman se forme dans les arts, mais travaille dans l’entreprise de textile de son père. Cette expérience lui permet de se placer chez des marchands de textile dès son arrivée à Montréal et de trouver un tremplin pour lancer son studio de photographie. Sa femme Alice le rejoint quelques mois plus tard et l’entreprise deviendra familiale quand ses fils se joindront à lui.

William Notman sait s’entourer : il tisse rapidement des liens avec le milieu clérical anglican de Montréal ce qui le met en contact avec une clientèle sélecte qui fera la renommée de son travail et de son studio.

En moins de 5 ans, Notman devient l’artiste photographe – comme il se décrit lui-même – le plus en vue de Montréal.

RÉALISATIONS

Photographier pour se faire voir

Photo Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, 2016.30

En 1860, Notman aurait préparé pour la reine Victoria un album photo officiel à l’occasion de l’inauguration du pont baptisé en son honneur. C’est ce cadeau qui lui aurait valu le titre de « photographe officiel », qui sera vite affiché en devanture de son studio, rue Bleury.

Notman aurait lui-même évoqué combien il souhaitait élever la photographie, alors considérée comme une technologie, au rang d’art. Dans son studio, alors à l’avant-garde de l’innovation en photographie, il conviait la bonne société anglo-montréalaise à une véritable performance. Le contrôle de la lumière est assuré par l’habile agencement des parements des fenêtres. Les costumes et décors sont le plus souvent fabriqués sur place. Par une mise en scène classique ou théâtrale, selon l’occasion, Notman réalise des portraits qui seront autant des cartes de visite que des éléments visuels dans des montages.

Ces images composites, comme ce rendez-vous de raquetteurs, sont constituées de photographies individuelles découpées et replacées dans un décor parfois repeint, comme s’il s’agissait d’un tableau. On y reconnaît les personnalités du temps, participant à une œuvre des plus modernes pour l’époque.

HÉRITAGE

Mémoire visuelle

Photo d’Archives de la Ville de Montréal, R3080-31-1(-1974)-054.

Déjà en son temps, Notman apporte une contribution importante en formant plusieurs photographes montréalais. L’importance de son studio s’étend aussi à la photographie des paysages québécois et canadiens, qui seront diffusés partout dans le monde à travers journaux et revues.

Combien de lieux, d’individus, de modes vestimentaires et même de peuples de son époque sont connus de nos jours grâce à son travail ? D’une valeur inestimable, des centaines de milliers d’œuvres des studios Notman sont conservées, surtout au musée McCord, mais aussi dans d’autres musées et centres d’archives partout au Canada. Son œuvre est même classée au registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

Aujourd’hui, la maison qu’il occupait rue Sherbrooke, près du boulevard Saint-Laurent, accueille un incubateur d’innovation technologique, s’inscrivant ainsi dans une certaine continuité avec l’œuvre de son occupant d’origine.