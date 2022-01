Agressions sexuelles: des victimes potentielles de la famille montréalaise Guernon-Liboiron recherchées

D’autres victimes potentielles du couple formé par Yvon Guernon et Lilianne Liboiron ainsi que de sa fille Linda Guernon sont actuellement recherchées par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Le couple et leur fille ont comparu le 23 décembre dernier au palais de justice de Montréal pour répondre à différents chefs d’accusation, dont acte de grossière indécence, agression sexuelle et contact sexuel «pour des événements s’étant déroulés dans les années 1980 et impliquant une personne mineure au moment des faits», a indiqué le SPVM par communiqué, lundi.

«De la fin des années 1960 au milieu des années 1980, le couple Guernon-Liboiron était famille d’accueil. Yvon Guernon a déjà été reconnu coupable, en 1992, d’attentats à la pudeur commis en 1966 contre des filles d’âge mineur qui étaient hébergées dans sa famille d’accueil», a précisé la police.

Dans le présent dossier, la victime alléguée a été placée chez les Guernon-Liboiron en 1980. Les agressions sexuelles auraient commencé dès son arrivée.

«Elle a subi des gestes à caractère sexuel de la part des trois coaccusés sur une période de 5 à 7 ans, jusqu’à ce qu’elle quitte cette famille d’accueil», a-t-on ajouté.

D’autres enfants y ayant été hébergés au fil des ans, les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.

Toute personne qui aurait été victime ou témoin d’actes répréhensibles de nature sexuelle commis par les coaccusés est invitée à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer directement au 514 280-8502. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle, de l’information en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca