Comment rentabiliser sa carte CAA-Québec au maximum?

Votre carte CAA-Québec ne vous apporte pas seulement la tranquillité d’esprit lors de vos déplacements sur les routes: elle vous permet aussi de faire beaucoup d’économies et de profiter de conseils gratuits. De quoi rentabiliser votre adhésion en moins de deux!

CAA-Québec est en effet bien plus qu’une assistance en remorquage! Les services et rabais offerts aux membres sont multiples. Les connaissez-vous tous?

Voici comment économiser et bénéficier des avantages de CAA-Québec:

L’assistance routière la plus complète sur le marché

L’avantage qui fait la réputation de l’entreprise depuis tant d’années est sans aucun doute son service hors pair d’assistance routière. Qu’il s’agisse d’une voiture, d’une moto, d’un scooter, d’un quad, d’une motoneige, d’un VR et même d’un vélo!

Les membres ont notamment droit à 4 appels de service gratuits par année d’adhésion – partout en Amérique du Nord et 24 h sur 24 h – qu’ils soient conducteurs ou passagers.

Ce qui inclut:

le service de raccompagnement;

la livraison d’essence;

le déverrouillage de portière;

l’assistance batterie (survoltage, test et remplacement sur place);

l’application mobile pour faire vos demandes d’assistance routière;

et encore plus!

Les privilèges exclusifs de l’assurance auto Police antistressMD

Que vous soyez membre ou pas, CAA-Québec propose une assurance auto Police antistressMD qui met un baume sur les inquiétudes relatives aux déplacements sur les routes.

Bien sûr, cette police est encore plus avantageuse pour les membres:

Une tarification préférentielle, incluant un rabais de 10 % sur leur prime d’assurance;

Un rabais additionnel si combiné avec une assurance habitation;

Aucune franchise à payer en cas d’une perte totale ou d’un délit de fuite;

Jusqu’à 100 Dollars CAA de remise à l’achat d’une assurance auto pour un véhicule électrique admissible (100 % électrique ou hybride branchable).

La liste des garages recommandés disponible en tout temps

Un autre avantage pour les membres CAA-Québec? Ils peuvent se fier au réseau de garagistes CAA-Québec – concessionnaires, carrossiers et ateliers spécialisés – reconnus par l’entreprise afin de s’assurer un service fiable et de qualité.

Pour être sur cette liste, ces établissements doivent répondre à des critères de sélection rigoureux liés à la crédibilité, l’expertise, la compétence, le respect des exigences du programme de certification Clé Verte, la réputation et la conformité.

Ces garages recommandés ont également différentes spécialités, passant des véhicules de loisirs et récréatifs jusqu’aux voitures électriques. Ils offrent aussi des garanties supérieures à la garantie légale et un service de conciliation.

Les remises de 3 % et les rabais Dollars CAA chez plusieurs commerçants

Pour chaque tranche de 100 $ dépensés en entretien et en réparation de véhicule ou en achat automobile, les membres obtiennent une remise de 3 $ en Dollars CAA.

De nombreux commerçants partenaires permettent également aux membres de faire de belles économies au quotidien avec les rabais Dollars CAA, notamment chez Couche-Tard, Pirelli, Antirouille Métropolitain et Napa.

L’application mobile CAA-Québec facilite la découverte de ces commerces et de leurs offres alléchantes.

Les services-conseils gratuits et illimités

Vous vous interrogez sur l'achat ou la vente d’une voiture? Sur son entretien? Sur les garanties possibles? Mais vous n’avez pas envie de payer pour des conseils d’experts? Les membres peuvent avoir réponse à leurs questions rapidement et gratuitement en communiquant avec CAA-Québec. Un plus qui fait toute la différence!

N’attendez plus! En devenant membre dès aujourd’hui, vous vous sentirez davantage en sécurité lors de vos déplacements sur la route, sans parler des économies et des rabais qui rempliront encore plus vos poches. Pour parler à un conseiller ou faire un achat en ligne, visitez le site de CAA-Québec.