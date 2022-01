Contre la vaccination de ses enfants: une mère déboutée par le tribunal

Une mère complotiste pour qui la vaccination est un « crime contre l’humanité » a perdu une partie de son autorité parentale sur ses enfants, si bien que le père pourra les faire vacciner.

« Madame peut bien croire ce qu’elle veut, le tribunal préfère suivre les recommandations de la santé publique », a tranché le juge Steve J. Reimnitz en déboutant la mère récemment au palais de justice de Drummondville.

La mère, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité de ses filles de 9 et 14 ans, est une complotiste qui croit que le vaccin contre la COVID-19 contient une « puce d’identification », ou encore qu’il est fabriqué à base de cellules de fœtus avortés.

Ces prétentions sont fausses, mais la femme semble y croire dur comme fer en raison de vidéos trouvées sur internet.

Et c’est pour cela qu’elle s’oppose fermement à la vaccination de ses enfants, dont elle n’a pas la garde.

« Elle affirme que le vaccin proposé est une ‘injection expérimentale’ qui peut rendre stérile sa fille, a noté le juge.

Ainsi, le père n’a pas eu le choix que de saisir les tribunaux, en demandant que la mère se fasse retirer son autorité parentale en matière de santé.

Intérêt des enfants

Il a fait valoir en preuve que les vaccins contre la COVID-19 étaient approuvés pour les enfants de 5 ans et plus, et que le Comité consultatif national de l’immunisation recommandait la vaccination chez les enfants.

Face à ces deux positions diamétralement opposées, le juge a finalement tranché en faveur du père.

« Il est dans l’intérêt supérieur des enfants des parties d’être protégé le plus rapidement possible par l’administration du vaccin que proposent les autorités de santé publique », a-t-il conclu.

Notons que depuis le début de la pandémie, les tribunaux tranchent systématiquement en faveur de la vaccination. Et quand un parent saisit la justice, le dossier est traité en priorité. Dans ce cas-ci, le père a attendu moins de deux semaines avant d’obtenir une décision favorable.

