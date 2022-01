Correctif important sur le suivi de deuil

Contrairement à ce que vous avez suggéré à « Fille endeuillée à jamais », la Maison Monbourquette n’offre plus aucun service en suivi de deuil depuis quelques années. Je me permets donc de dire à cette personne qu’elle devrait se rabattre sur le livre de son fondateur Jean Monbourquette « Aimer, perdre et grandir ».

Nicole poisson Latour

J’avais compris, à tort, que la Fondation Monbourquette continuait d’aider les gens malgré la fermeture de la Maison Monbourquette. Merci de ce correctif.