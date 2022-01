De l’expérience et de la jeunesse

Le Canada misera sur le plus grand contingent d’athlètes en ski acrobatique de son histoire lors des Jeux de Pékin qui prendront leur envol le 4 février.

Ski acrobatique Canada a dévoilé lundi les 24 athlètes qui s’ajoutent aux huit déjà retenus en ski cross. Au lieu des 30 places habituelles, le Canada a obtenu deux entrées supplémentaires en raison de l’entrée en scène de la compétition par équipe en saut. Puisque les six sauteurs se retrouvaient dans le top 30, les deux places supplémentaires ont pu être utilisées pour des athlètes d’autres disciplines.

Si Mikaël Kingsbury, Lewis Irving et Marion Thénault étaient déjà présélectionnés, d’autres ont dû batailler jusqu’au 15 janvier pour se qualifier. Du nombre, Chloé Dufour-Lapointe vivra ses quatrièmes Jeux olympiques en carrière, une première canadienne chez les femmes en ski acrobatique.

« Je suis vraiment fière et reconnaissante d’avoir été sélectionnée, a-t-elle mentionné en visioconférence depuis la Colombie-Britannique où l’équipe canadienne tient son camp final avant le grand départ en Chine. Je suis particulièrement fière du cheminement de la dernière année. »

« Je suis une grande rêveuse dans l’âme et le doute est le pire ennemi, de poursuivre Chloé. Je ne voulais avoir aucun regret à chaque descente quand je passais la ligne d’arrivée. »

En meilleure posture que Chloé en raison d’une quatrième place l’an dernier, Justine partageait le bonheur de sa sœur aînée. Les deux vivront leurs troisièmes Jeux ensemble.

« La perspective de ne pas y aller les deux était déchirante, a exprimé la médaillée d’argent des Jeux de 2018 à Pyeongchang et d’or de 2014 à Sotchi. Même si j’essayais de ne pas y penser, nous sommes humains et c’était difficile. Elle a tellement travaillé fort et sa sélection me remplit de bonheur. »

Retour en force

Sur la touche en raison d’une hernie discale, blessure qui lui a fait rater les trois premières étapes de la Coupe du monde, Laurent Dumais a repris le collier le 7 janvier à l’occasion de la Coupe du monde Tremblant. Il a complété la période de sélection avec quatre finales en autant de sorties pour mériter son billet pour Pékin.

« La route a été assez difficile, mais c’est très excitant d’avoir l’opportunité de vivre mes premiers Jeux, a-t-il résumé. Je ne prévoyais pas que la route serait aussi difficile. J’ai tellement travaillé fort. »

« Je suis fier d’avoir livré la marchandise sous un grand stress, d’ajouter Dumais qui a signé une 8e position à Deer Valley le 14 janvier pour confirmer son poste. La lutte était très serrée et tous les Canadiens étaient encore dans la course. Tout s’est joué lors de la dernière course. »

Détenteur de pratiquement tous les records, Kingsbury souhaite-t-il rejoindre Alexandre Bilodeau avec deux médailles d’or olympiques ?

« Je ne vise pas l’or pour rejoindre Alex, a précisé le médaillé d’or en Corée du Sud. Je sais que j’ai les capacités de gagner, mais ce n’est pas dans l’optique d’égaler Alex. »

Avec une médaille à Pékin, Kingsbury deviendrait le premier bosseur de l’histoire à monter à trois reprises sur le podium aux Jeux.

Vent de jeunesse

Si Kingsbury et les sœurs Dufour-Lapointe sont des habitués des Jeux, plusieurs nouveaux visages vivront leur baptême olympique. Un total de 15 skieurs acrobatiques sur 24 en seront à leurs débuts sur la plus grande scène.

Le sauteur Miha Fontaine est du nombre, lui qui vient tout juste de célébrer son 18e anniversaire. « Je suis content de suivre les traces de mon père et le faire à ma manière, a raconté Miha dont le paternel Nicolas a pris part aux Jeux de 1994, 1998 et 2002. Mon dossard olympique aura sa place parmi ceux de mon père à la maison. Au début, je voulais me rendre à Pékin pour l’expérience avant tout, mais ma performance à Deer Valley a changé ma perception. Je ne vais pas à Pékin comme le petit jeune de 18 ans. » Médaillée de bronze aux X Games alors qu’elle s’est pointée à Aspen comme réserviste, Olivia Asselin a elle aussi son billet pour la Chine. À 17 ans, la spécialiste du slopestyle et du Big Air sera la deuxième plus jeune athlète de l’équipe canadienne.

Québécois qualifiés pour Pékin

Bosses

Mikaël Kingsbury

Laurent Dumais

Chloé Dufour-Lapointe

Justine Dufour-Lapointe

Sauts

Marion Thénault

Flavie Aumond

Naomy Boudreau-Guertin

Lewis Irving

Miha Fontaine

Émile Nadeau

Slopestyle/Big Air