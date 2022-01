Décès d’un jeune garçon : une falaise historiquement dangereuse

Ce n'est pas la première fois qu'un drame se produit à Pont-Rouge près de la rivière Jacques-Cartier.

• À lire aussi: Un jeune de 12 ans sombre dans la Jacques-Cartier

En mai dernier, un homme d'une soixantaine d'années a été repêché dans le secteur, alors qu'en juillet 2020, un homme de 27 ans avait perdu la vie pratiquement au même endroit, un endroit qui est considéré à risque.

D'ailleurs, un homme est lui-même déjà tombé à l'eau dans ce secteur et confirme que c’est un secteur dangereux.

«C'est une rivière qui a beaucoup de rapides. Il faut connaître la rivière et je pense qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui viennent et ils ne connaissent pas vraiment la rivière, ils s'aventurent. C'est super beau, mais il y a des risques», dit-il

L'enquête de la Sûreté du Québec tentera de déterminer les causes de la chute de l’enfant de 12 ans dans les eaux glaciales de la rivière Jacques-Cartier.