Deux personnes accusées d’importation de Kétamine en Ontario

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a saisi 28 kg de kétamine à Thornhill en Ontario, en plus d’arrêter deux personnes.

L’opération menée par la GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a débuté le 19 août dernier lorsque des agents de l’ASFC ont intercepté à Montréal «un certain nombre de cargaisons» en provenance de France et qui étaient destinées à différentes adresses de la région du Grand Toronto, a indiqué la GRC par communiqué.

«L'ASFC a informé le Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC au sujet des cargaisons et une enquête a commencé», a-t-on précisé.

Cette enquête a ainsi mené à l'arrestation, le 25 août dernier, d'un homme, Pengfai Liang, et d'une femme, Ling Yang, originaires de Toronto, à Thornhill en Ontario.

Ces derniers ont notamment été accusés d’importation illégale de kétamine.

«Les trafiquants de drogues illicites détruisent des vies, des familles et des collectivités, a tenu à rappeler l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'aéroport de Toronto. Ensemble, nous travaillons à protéger les Canadiens contre les effets néfastes des drogues illicites.»