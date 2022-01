Étudier à l’ITHQ: un passeport pour une carrière passionnante!

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), c’est LA référence au Canada en matière de formation spécialisée en tourisme, hôtellerie et restauration.

Et la reprise dans ces secteurs s’annonce vigoureuse dans les prochains mois. En effet, la relance prévoit des taux de placement frôlant les 100%. De quoi profiter d'opportunités et de faire sa place dans une industrie en pleine évolution!



Trois grands secteurs d'études

1. Tourisme

Le secteur du tourisme est vaste et exaltant! Les passionnés qui y œuvrent ont pour mission première de développer, exploiter et rentabiliser les attraits touristiques afin d’anticiper et de satisfaire les attentes des visiteurs. À l’ITHQ, les étudiants en tourisme ont accès à une formation pratique qui inclut des stages au Québec et à l’international. Un atout précieux pour de futurs employeurs!

2. Hôtellerie

Branchés sur les dernières tendances de l’industrie, les programmes en gestion hôtelière de l’ITHQ sont reconnus par les chefs de file mondiaux de l’hôtellerie, dont Relais & Châteaux, Sofitel et Fairmont. Et avec son hôtel-école 4 étoiles, l’ITHQ permet aux étudiants de développer des compétences pratiques qui s’appuient sur des situations concrètes avec des clients. Les diplômés terminent donc leur formation avec de l’expérience et une grande confiance en leurs habiletés.

3. Restauration

Les programmes de restauration proposés à l’ITHQ se collent aux réels besoins de ce secteur d’activité. Que ce soit en cuisine, en sommellerie, en pâtisserie ou en gestion, les étudiants reçoivent une formation complète et pratique, notamment grâce aux deux restaurants-écoles de l’ITHQ. Des études qui permettent de se dépasser, de gravir rapidement les échelons de la restauration et de vivre de sa passion!

Les emplois convoités Cuisinier Sommelier Agente de voyage Majordome Gérante de restaurant Coordonnateur d'événements Directrice de l'hébergement Agent de développement touristique

Une panoplie d'emplois accessibles

Des études en tourisme, hôtellerie ou restauration peuvent mener vers une panoplie d’emplois aux tâches variées, que ce soit en marketing, en ressources humaines, en administration, en mise en marché, en coordination, en service à la clientèle ou technique, en vente ou encore, en logistique. Au Québec seulement, le domaine touristique regroupe plus de 400 emplois différents!

D’ailleurs, les besoins de main-d’œuvre seront criants dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration au courant des prochaines années. Alors, en s’inscrivant dès maintenant à l’ITHQ, les étudiants auront un emploi quasi assuré dès la fin de leur formation!

En prime, les employeurs s’arrachent les diplômés de l’ITHQ, notamment parce qu’ils terminent leur formation avec un bagage professionnel impressionnant. Dès leur arrivée dans le programme, ils plongent dans le feu de l’action, en plus de faire des stages qui enrichissent leur CV et développent leur sens du leadership.

