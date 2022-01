Faire le deuil de son entreprise

C’est relativement nouveau au Québec d’entendre des entrepreneurs parler de leurs creux de vague. Et à mesure que le tabou se défait, on accueille les revers avec plus de sérénité. Pour plusieurs, les moments difficiles font partie de la route, autant et sinon davantage que les succès. Après tout, presque les deux tiers des entreprises ne survivent pas plus de 5 ans.

La semaine dernière, on apprenait que les cofondateurs de Frank and Oak, à travers leur fonds d’investissement Noble, se joignaient à l’actionnariat de Rose Buddha, compagnie québécoise réputée pour ses jolis leggings en fibres recyclées. C’est avec fierté qu’on l’a annoncé, même si en 2020, Ethan Song et Hicham Ratnani, précurseurs du commerce en ligne au pays, ont frôlé la faillite. Nous voilà enfin dans une zone où l’on peut reconnaître la valeur des entrepreneurs au-delà d’un accident de parcours.

« Tous les entrepreneurs vivent des hauts et des bas, souligne Hicham Ratnani. On a choisi les montagnes russes. Et si on veut être là, il faut apprécier chaque moment, dans les descentes et les remontées. Il faut apprécier la course plus que le résultat. »

Choix difficiles

Bien sûr, l’entrepreneuriat sera toujours une course vers le succès et les investisseurs voudront du rendement. Mais tomber ne veut pas dire qu’on ne se relève pas. Après une ronde de financement de 20 M$ en 2018, dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec était très engagée, Frank and Oak a connu des difficultés avec certains de ses magasins ; accentuées par la pandémie.

« À chaque jour à partir du 13 mars 2020, il a fallu faire des choix difficiles et travailler à la survie en restructurant avant de pouvoir vendre au bon partenaire », se souvient l’entrepreneur de 37 ans.

La vente à un fonds d’investissement américain n’était pas une décision unique aux cofondateurs. Avec les autres actionnaires, il fallait trouver l’issue la plus favorable à la survie de l’entreprise. Fin 2021, les nouveaux propriétaires, avec qui Hicham Ratnani entretient des liens étroits, ouvraient un premier magasin en Chine.

Le rebond se dessine.

Identité

L’entrepreneur ne regrette rien sinon de n’avoir pu clore le chapitre en célébrant en personne la contribution des équipes, qui ont bâti une marque forte. Hicham Ratnani a toujours su qu’il ne passerait pas sa vie entière dans l’entreprise née en 2012, après deux années et demie à bûcher pour trouver le bon filon. N’empêche, s’en séparer remettait en question son identité personnelle.

« On a travaillé pendant des années à y mettre cœur, âme, sueur et sang. L’entreprise devient une autre dimension de soi-même et j’aurai toujours une relation émotive profonde avec elle. Le deuil est dans la recherche de la nouvelle identité et je ne suis pas encore sûr de ce qu’elle est », confie-t-il.

Pour voir clair, Hicham Ratnani fait beaucoup de sport et s’entoure de ceux qu’il aime. Il s’est installé temporairement à Berlin avec son épouse. Il médite, écrit beaucoup et n’hésite pas à recourir à des professionnels pour prendre soin de son corps et de sa tête.

Aussi, il se réjouit de voir d’anciens employés devenus entrepreneurs, signe pour lui d’une culture forte.

En créant le fonds Noble avec son ami d’enfance Ethan Song, il veut mettre à profit les apprentissages de la dernière décennie pour aider d’autres marques d’impact social et environnemental dans leur croissance. Rose Buddha est la première. Le souhait est de l’aider à continuer de surprendre et de charmer.

Noble

Fondateurs : Ethan Song et Hicham Ratnani

Ethan Song et Hicham Ratnani Lieu du siège social : Montréal

Montréal Secteur d’activité : Investissement

: Investissement Année de fondation : 2021

Profil de Hicham Ratnani