«Festival Quartiers Danses»: Marc Béland fait briller la relève

Marc Béland mène une carrière plus qu’enviable au petit écran. Il ne s’est toutefois jamais éloigné de ses premiers amours, la danse contemporaine, après évolué au sein de la troupe La La La Human Steps dans la deuxième moitié des années 1980.

Souhaitant braquer les projecteurs sur la relève, il anime pour une deuxième année la série «Festival Quartiers Danses», sur MAtv, où la 19e édition du festival du même nom a été transposée pendant la pandémie.

La nouvelle saison de «Festival Quartiers Danses» permet de démocratiser la danse contemporaine en mettant en lumière de jeunes chorégraphes et danseurs. Après les avoir entendus en entrevue avec Marc Béland, ceux-ci se mettent à l’œuvre dans des numéros captés dans différents quartiers de la métropole.

«Ce projet est très urbain, très communauté, ça apporte la culture et la danse là où on ne les attend pas nécessairement. C’est une super belle collaboration avec MAtv», a-t-il dit en entrevue.

Marc Béland n’a jamais renoncé à la danse après La La La Human Steps, lui qui est président du conseil d’administration et porte-parole du Festival Quartiers Danses depuis une dizaine d’années.

«J’ai continué de créer des choses qui lient la danse, le mouvement surtout, un engagement physique qui est toujours là de ma part.»

Artiste multidisciplinaire, il a brillé dans la série annuelle «Annie et ses hommes», rôle qui lui a valu quatre prix Gémeaux. On peut le voir dans la nouvelle série «Nous» sur Club illico. Il a aussi connu une période de jeu effervescente ces dernières années en jouant dans les séries «Après» et «5e rang» sur ICI TÉLÉ.

«Festival Quartiers Danses» reprend du service le jeudi 27 janvier, à 20 h, sur MAtv (région de Montréal) et le samedi à 12 h et à 23 h 30 sur l’ensemble du réseau de Vidéotron.

Programmation hivernale de MAtv

MAtv se met en mode programmation hivernale cette semaine. Outre «Festival Quartiers Danses», la chaine propose des rendez-vous comme «MUZ en spectacle 2021», «Vue sur la relève» et «Fantasia... tout court!».

Dans une volonté d’embrasser la diversité, MAtv donne aussi la parole aux communautés autochtones avec «Noman Spirit», sans oublier l’actualité locale qui est à l’honneur avec le retour de «Mise à jour» et de «CityLife».

Soulignons que tout le contenu original et toutes les émissions de MAtv sont disponibles en ligne une semaine après leur diffusion sur le site de la chaine.