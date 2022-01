Hommages: Hollywood pleure Mugler

Il a habillé les plus grandes stars, de Céline Dion à Cher, en passant par Beyoncé, Diana Ross, Kim Kardashian et Kylie Minogue. Au lendemain de son décès, c’est Hollywood tout entier qui pleurait le départ du célèbre designer français Thierry Mugler.

« Je suppose que vous ne pouviez pas attendre pour rejoindre les étoiles et aller habiller les anges et les dieux, mais c’est un triste jour pour nous tous », a opiné Carla Bruni sur Instagram.

Les propos de la chanteuse et mannequin ont trouvé écho dans les témoignages de bon nombre de ses pairs. L’actrice américaine Kristin Davis, bien connue pour son rôle de Charlotte York dans la saga Sexe à New York, a quant à elle déploré la « perte horrible » d’un « visionnaire » sur le même réseau social.

CÉLINE DION

Photo Instagram, Paola Kudacki

La Québécoise scintillait dans un justaucorps métallique, lors d’une séance photo pour son album Courage. Les clichés, signés Paola Kudacki, ont été utilisés pour la campagne publicitaire, ainsi que l’affiche sélectionnée dans le livret de l’édition de luxe.

BEYONCÉ

Photo d'archives, Agence QMI

La chanteuse avait fait appel à Thierry Mugler pour la création des costumes de sa tournée mondiale I Am... Le designer agissait également à titre de consultant artistique pour les chorégraphies et l’éclairage.

KIM KARDASHIAN

Photo d'archives, AFP

La plus célèbre des sœurs Kardashian était une des grandes muses du couturier français. Elle a porté une des plus célèbres créations de Thierry Mugler lors du gala du MET en 2019. « Je suis si honorée de t’avoir connu, d’avoir passé du temps en ta compagnie et d’avoir été ta muse », a-t-elle témoigné aux 282 millions d’abonnées de son compte Instagram.

CARDI B

Photo d'archives, WENN.com

La rappeuse américaine a fait tourner bien des têtes sur le tapis rouge des prix Grammy, en 2019.

LADY GAGA

Photo d'archives, REUTERS

Lors de la cérémonie des prix Grammy, en 2011, Lady Gaga portait une création de Mugler pour sa prestation où elle a émergé d’un œuf géant pour entonner son succès Born this Way.

DIANA ROSS

Capture d'écran du compte Twitter de Diana Ross

« Tu me manques, Thierry Mugler. C’était un moment merveilleux de nos vies », a indiqué la chanteuse Diana Ross sur Twitter, en publiant une photo prise en compagnie du designer lors d’un défilé à Paris, à l’automne 1990.