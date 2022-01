Kristopher Letang fier de Kent Hughes

L’embauche de Kent Hughes à titre de directeur général du Canadien de Montréal mardi dernier n’a laissé personne indifférent dans le monde du hockey, et surtout pas son ancien client Kristopher Letang, qui a été longtemps représenté par le Québécois à titre d’agent.

• À lire aussi: Alexander Ovechkin n’a pas perdu le feu sacré

• À lire aussi: Le Kraken, nouvelle bête noire des Panthers?

En fait, l’arrière des Penguins de Pittsburgh fait équipe avec l’ex-employeur de Hughes, Quartexx Management, depuis l’âge de 15 ans, soit près d’une vingtaine d’années. Appelé à commenter pour la première fois l’arrivée de son allié dans le giron du Tricolore, le numéro 58 n’a pas caché sa joie durant le plus récent balado «Lavoie-Letang».

«Ma première réaction, c’est que je suis extrêmement fier, je suis content pour Kent. [...] J’ai une relation de presque 20 ans avec lui. Il est devenu quelqu’un de très proche. Comme agent, ce n’est pas seulement de négocier des contrats et de s’occuper de la portion hockey. Quand tu développes de telles relations, ces gens-là savent tout sur ta vie, tu leur fais confiance sur tout. C’est une prolongation de ta famille», a-t-il expliqué, ajoutant avoir transmis ses félicitations au principal intéressé.

«C’est un excellent DG, un passionné du hockey, et de le voir atteindre ce niveau-là, [...] ça lui ouvrira encore plus de portes devant lui. Il connaît vraiment le hockey, à un niveau que les gens ne comprennent pas.»

Un mentor à l’oreille attentive

En compagnie de l’animateur Renaud Lavoie, Letang a évoqué plusieurs qualités de son ancien agent, insistant sur ses valeurs humaines qu’il a appréciées au fil des années.

«C’est un homme qui va prendre le temps de t’écouter et de recueillir toute l’information que tu as à lui donner. Chacun vit des choses différentes et il va essayer de se mettre à ta place en te refilant les meilleurs conseils possibles. Et s’il n’en est pas capable, il prendra toujours la meilleure décision pour toi ou tentera de voir quelqu’un d’autre afin d’obtenir le résultat qu’il faut», a-t-il souligné en évoquant implicitement les enjeux relatifs à sa santé qu’il a abordés avec Hughes dans les saisons précédentes.

Aussi, selon Letang, les joueurs du Canadien sauront bénéficier d’une oreille attentive en mesure de communiquer avec efficacité et empathie.

«Le directeur général devrait être une prolongation de ton vestiaire. Tu ne devrais pas sentir que ton DG est le patron qui fait peur ou la personne qui souhaite t’accorder le plus petit salaire pour demeurer sous le plafond. [...] Il doit être facile d’approche et quand tu as besoin de quoi que ce soit, sa porte doit être ouverte. On le voit maintenant de plus en plus, a-t-il affirmé. Kent a raison, beaucoup de joueurs trouvent que la communication manque. Avec son expérience d’agent, il pourra changer cela et amener beaucoup de positif.»

À voir aussi