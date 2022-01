LCF : Michael Reilly tire sa révérence

Le quart-arrière Michael Reilly a décidé de prendre sa retraite du football professionnel, et ce, après 11 saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Les Lions de la Colombie-Britannique en ont fait l’annonce lundi, dans un communiqué. L’athlète de 36 ans a disputé cinq saisons avec ce club, soit de 2010 à 2012 et de 2019 à 2021. Il a aussi porté les couleurs de l’équipe d’Edmonton de 2013 à 2018.

«Michael quitte en tant que l’un des meilleurs joueurs et l'une des meilleures personnes que notre club et notre ligue ont connues», a déclaré le directeur des opérations football des Lions, Neil McEvoy.

Le natif de Washington accroche ses crampons après avoir amassé 34 805 verges et 182 touchés avec son bras. Il est seulement le troisième pivot de l’histoire de la LCF à avoir lancé pour plus de 5000 verges lors de trois campagnes consécutives, après Anthony Calvillo et Doug Flutie.

Reilly a remporté la coupe Grey à deux occasions (2011 et 2015). La dernière fois, il a été sélectionné à titre de joueur par excellence de l’ultime match de la saison. Il a également été sacré joueur par excellence de la campagne 2017 du circuit canadien.