Le Canadien jouera ses trois prochains matchs au Centre Bell à huis clos

Le Canadien avait étiré l’élastique le plus possible en retardant la date de son retour au Centre Bell. Cette stratégie, élaborée avec la complicité de la LNH et rendue possible grâce à une sérieuse éclosion de cas positifs à la Covid-19 au mois de décembre au sein de l’équipe, consistait à gagner du temps.

Mais il y a une limite à ralentir le sablier. Le CH rentrera mardi d’un très long voyage de sept rencontres sur des patinoires adverses, ayant sillonné les États-Unis avec des arrêts à Boston, Chicago, Glendale, Dallas, Vegas, Denver et St. Paul.

Les retrouvailles au Centre Bell se feront dans la plus grande discrétion possible. France Margaret Bélanger, la présidente sports et divertissements du groupe CH, a confirmé ce qu’elle doutait depuis déjà plusieurs jours.

«J’ai le regret d’annoncer que nous jouerons nos trois prochains matchs à huis clos au Centre Bell, a mentionné Madame Bélanger en entrevue au Journal. Nous communiquerons avec tous nos partisans qui détenaient des billets pour ces trois rencontres pour leur offrir des possibilités de remboursements ou des échanges.»

Zegras, McDavid et Domi

Le CH fera son retour en sol montréalais jeudi pour la visite des Ducks d’Anaheim. Il n’y aura donc aucun spectateur dans les gradins pour regarder les prouesses des jeunes Trevor Zegras et Jamie Drysdale.

Après les Ducks, les Oilers d’Edmonton et les Blue Jackets de Columbus débarqueront au Centre Bell, samedi et dimanche. À leur unique passage au Québec, Connor McDavid et Leon Draisaitl fouleront donc la glace du Centre Bell dans un silence des plus complets. Il n’y aura donc pas le danger de voir un fidèle des Oilers, même s’ils sont plus rares à Montréal, lancer un chandail de l’équipe sur la patinoire.

Pour les Blue Jackets, on notera que Max Domi n’aura pas l’occasion de saluer ses anciens partisans. Échangé à Columbus au mois d’octobre 2020 contre l’ailier Josh Anderson, Domi n’a toujours pas affronté son ancienne équipe. Il y a toutefois très peu de partisans qui pleureront l’absence d’une ovation pour le fils de Tie.

Pas une première

Le Canadien n’en sera pas à sa première expérience sans la présence des spectateurs cette saison. Le 16 décembre dernier, date du dernier match au Centre Bell, le Canadien avait fermé les portes de son amphithéâtre à la dernière minute écoutant les directives de la santé publique du Québec. Le CH avait triomphé des Flyers 3 à 2 en tirs de barrage.

Il y a toutefois un peu de lumière au bout du tunnel. À l’image du reste de la société, le Canadien attend un assouplissement des mesures de sécurité de la part du gouvernement du Québec.

«Nous avons un petit jeu pour le mois de février, a rappelé Madame Bélanger. Nous avons repoussé notre rencontre du 1er février. Après le match du 30 janvier, notre prochaine rencontre se déroulera le 8 février. Nous avons plusieurs discussions avec le gouvernement pour un retour des partisans, mais il n’y a toujours rien de clair. Il pourrait y avoir des nouvelles positives pour le 31 janvier ou un peu plus tard.»

Le CH aimerait revoir un pourcentage des partisans à partir du mois de février. Au sein de la direction de l’équipe, on a évoqué à plusieurs reprises au gouvernement de François Legault le fait qu’on n’a recensé aucune éclosion au Centre Bell et que les mesures sanitaires comme le port du masque ont toujours été appliquées.

À Ottawa, l’équipe la plus proche géographiquement de Montréal, les Sénateurs joueront également leurs trois prochaines rencontres (Sabres le 25 janvier, Hurricanes le 27 janvier et Ducks le 29 janvier) à huis clos. À partir du 31 janvier, les Sens pourront recevoir 500 partisans. On a comme objectif de revenir à 50 % de la capacité du Centre Canadian Tire à partir du 21 février.