Le Circuit électrique célèbre son 10e anniversaire

En 2022, le Circuit électrique d’Hydro-Québec célébrera son dixième anniversaire. Pour souligner cette première décennie, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Jonathan Côté, porte-parole du Circuit électrique à Hydro-Québec, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Avec lui, ils en ont aussi profité pour discuter des coûts liés à la recharge ainsi que des enjeux lorsque la température est particulièrement froide.

Les débuts

En 2012, l’automobile électrique était on ne peu plus marginale. Grâce à son flair, Hydro-Québec a pu mettre sur pied le premier réseau de bornes de recharge pour véhicules légers au pays.

« On voyait qu’il y avait une logique dans le fait qu’Hydro-Québec réponde à la demande de recharge électrique. À ce moment, il n’y avait pas d’entreprise privée qui s’était accaparé le marché. Et Hydro-Québec avait un intérêt naturel à favoriser l’électrification des transports. Il fait partie des objectifs de la société d’État de décarboner l’économie », raconte M. Côté.

Combien ça coûte?

Alors que le prix du litre d’essence tend à monter depuis quelques mois, nombreux sont les automobilistes qui remettent en question leur mode de transport actuel. Or, avant de faire le grand saut vers la voiture hybride rechargeable ou entièrement électrique, il est primordial de jeter au préalable un coup d’œil au coût de recharge d’un tel véhicule.

Comme l’expliquait sur nos ondes M. Côté, « il existe deux catégories de borne. Il y a les bornes standard de 240 V. Notre réseau en compte près de 3 000 unités. Elles vont prendre plus de temps pour charger, soit peut-être six, huit ou dix heures en fonction de la capacité de la batterie du véhicule et son autonomie restante une fois arrivé à la borne. Certaines proposent une tarification fixe de 2,50 $ pour la recharge et d’autres coûtent 1 $ par heure. »

En lien avec les bornes de recharge rapide, M. Côté mentionnait que « leur fonction différente. Elles sont utilisées lorsqu’on veut parcourir une distance plus grande que celle de l’autonomie maximale du véhicule. On les retrouve principalement près des grands axes routiers. Elles vont coûter plus cher (12,08 $ de l’heure pour une borne de 50 kW), mais on y reste beaucoup moins longtemps. »

Les enjeux en hiver

Alors que le Québec négocie avec un mois de janvier particulièrement froid cette année, il est légitime de se questionner les impacts d’une telle température sur l’autonomie et la recharge d'un véhicule électrique.

À cet effet, M. Côté a partagé une astuce pour les propriétaires actuels et futurs de véhicules électriques. « Les batteries des véhicules électriques vont mieux répondre à la recharge lorsqu’elles sont un peu plus chaudes. On conseille aux automobilistes d’attendre que la batterie se réchauffe avant se recharger. Et la meilleure façon de réchauffer notre batterie, c’est de rouler avec le véhicule. Nous vous recommandons donc, lorsque vous avez de grandes distances à parcourir par temps froid, c’est de planifier votre recharge plus loin qu’en début de trajet. Ainsi, vous profiterez d’une meilleure rapidité de recharge. »

