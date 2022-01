«Le meilleur pâtissier du Québec»: une compétition culinaire à dévorer des yeux

C’est dans un décor champêtre, sous un énorme chapiteau planté au beau milieu d’un champ de la Montérégie que s’est déroulée l’une des compétions culinaires les plus enlevantes, «Le meilleur pâtissier du Québec», dont les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme Vrai.

Animée par Marie-Ève Janvier et Joël Legendre, «Le meilleur pâtissier du Québec», adaptation québécoise de «The Great Bake Off» met en compétition 10 pâtissiers amateurs âgés de 18 à 58 ans, provenant de partout au Québec et choisis parmi plus de 600 inscriptions.

Adaptée dans 37 pays, la version québécoise est drôle, «dans le plaisir et la légèreté», une couleur propre à cette version et donnée par le duo d’animateurs, dont la franche camaraderie et le plaisir sont contagieux.

Photo Courtoisie Québecor Contenu

«Notre couleur c’est vraiment qu’on est drôles et humoristiques. Nos candidats sont drôles aussi et émotifs. J’ai vu plus de larmes en deux épisodes que dans toute la saison de l’adaptation britannique», a décrit Joël Legendre, spécifiant qu’il s’agissait d’un «show» pour rire, se donner le goût de cuisiner et qui était lumineux.

«Vous allez voir une Marie-Ève Janvier complètement décontractée. Je l’ai trouvée tellement bonne dans ce format-là et plus les épisodes avancent et plus vous allez voir Marie-Ève devenir hystérique, folle, drôle, attachante», a ajouté l’animateur en rigolant.

Ce dernier est par ailleurs «très bon pour mettre la lumière sur les autres», a répondu du tac au tac sa coanimatrice. «Il l’a fait avec moi, faisant ressortir ma folie, mais il l’a fait aussi avec les participants. Tout le monde s’est attaché», a-t-elle ajouté, soulignant la bulle d’amitié qui s’est créée sous le chapiteau avec les participants.

Photo Courtoisie Québecor Contenu

Les pâtissiers amateurs se battent, dans l’entraide et la bienveillance, pour obtenir la tire du meilleur pâtissier au Québec et pour avoir la possibilité de publier leur propre livre de recettes. Pour ce faire, ils doivent réussir des défis techniques, esthétiques et gastronomiques, qui seront jugés par Joël Lahon, chef pâtissier depuis 2014 au Château Frontenac, et Gaël Vidricaire, PhD en biochimie et propriétaire de la pâtisserie de l'ITHQ.

Photo Courtoisie Québecor Contenu

Un plateau à l’image du Québec

Pour la réalisation du projet, la production avait pour contrainte de respecter et de représenter le Québec. La rivière, les montagnes et les champs aux abords de Mouton village, où la compétition a été tournée, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, en Montérégie, s’y prêtait parfaitement, a indiqué Valérie Beaulieu, productrice de l’émission.

L’eau, l’électricité et la ventilation ont par ailleurs été amenées pour le tournage à l’immense chapiteau construit pour respecter les mesures sanitaires en place.

Les deux premiers épisodes du «Meilleur pâtissier du Québec», produit par Trinôme & filles, en collaboration avec Québecor Contenu, sont disponibles sur Vrai. Deux épisodes par semaine seront déployés sur Vrai pour garder la fébrilité de la compétition qui s’est déroulée cet été.

