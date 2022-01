Le réseau des CPE complet d’ici 2025, promet le ministre Mathieu Lacombe

Pour célébrer les 25 ans du réseau des Centres de la petite enfance (CPE), le ministre de la Famille rappelle qu’il vise l’ajout de 37 000 places d’ici 2025 au Québec. Si l’objectif permettrait à tous les enfants dans le besoin d’avoir une place, la pandémie risque de compliquer les choses, a toutefois admis Mathieu Lacombe.

«Dans un contexte de crise comme celui qu’on connaît, nos gestionnaires actuellement nous disent que c’est difficile de gérer des projets de construction en même temps que gérer la crise sanitaire et on les comprend. On devra peut-être s’ajuster», a-t-il indiqué au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio, lundi.

Le retour des Fêtes a également été pénible en raison de nouveaux protocoles d’isolement liés à la COVID-19 dans les CPE et les services de garde. Mathieu Lacombe estime que le pire de la confusion et des arbres décisionnels indéchiffrables est maintenant derrière nous.

«C’est vrai que c’est compliqué parce que c’est une maladie qui est compliquée. Ça donne un tableau qui peut avoir l’air compliqué, mais quand vous passez à travers, vous avez la réponse qui vous faut», a-t-il insisté.

«Je pense que ça s’est beaucoup amélioré. Est-ce que c’est parfait? Non. Mais je ne pense pas qu’on peut parler de confusion maintenant. Il n’y a pas de données contradictoires.»

À voir aussi