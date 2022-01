L’esprit d’invention de père en fils

Une entreprise de Rouyn-Noranda a inventé un système hydraulique servant à stabiliser et redresser les fondations d’un bâtiment qui est en bonne voie de faire une percée sur les marchés d’exportation.

Comme première étape, Stabiliforce Technologies prépare son entrée sur le marché américain.

« On est en pourparlers avec plusieurs grandes entreprises spécialisées en fondation et en excavation aux États-Unis qui sont intéressées à acheter notre technologie, explique Francis Boucher, fondateur de l’entreprise. La pandémie ralentit un peu les choses, mais nous sommes confiants envers les perspectives de ce marché où le pieutage des bâtiments peut se faire à l’année contrairement au Québec. »

Dans un avenir rapproché, la PME prévoit de réaliser 80 % de son chiffre d’affaires chez nos voisins du Sud.

Stabiliforce est aussi présente en

Australie grâce à un réseau de revendeurs. La PME lorgne également du côté de l’Europe détenant déjà le brevet pour tout le continent.

Croissance de la demande

Les affaires vont très bien aussi à l’intérieur de nos frontières. Grâce à son produit breveté, Stabiliforce a enregistré la plus forte croissance de son chiffre d’affaires en 2021, de l’ordre de 300 %.

« La demande est particulièrement soutenue au Québec parce que de plus en plus de bâtiments s’enfoncent dans le sol en raison des changements climatiques, explique Francis Boucher. L’année 2022 s’annonce aussi effervescente. »

Actuellement, Stabiliforce réalise 65 % de ses ventes au Québec grâce à un réseau de 13 revendeurs – bientôt 14 – qui sont présents dans l’ensemble des régions. Sur les marchés étrangers, la PME vend sa technologie directement à ses clients.

Grâce aux gains de productivité et d’efficacité qu’elle procure, la technologie de Stabiliforce suscite l’intérêt d’un bout à l’autre du pays. La PME a été invitée par l’Association canadienne de la construction à présenter son innovation lors d’un événement qui se déroulera en mars à Vancouver (si la pandémie le permet, évidemment).

Innover, une affaire de famille

L’idée de mettre au point des pieux hydrauliques a germé dans la tête de Francis Boucher en 2010. L’ingénieur en mécanique a ainsi voulu aider son père, Camil, qui venait de constater que sa maison s’était enfoncée de plus de cinq pouces en à peine six mois.

« Je lui ai proposé d’inventer un système pour pieuter sa maison qui serait plus performant que ce qui existait sur le marché. On a travaillé sur le produit pendant plus de cinq ans avant d’en arriver au concept actuel. »

La technologie associe des pieux à enfoncement hydraulique à des chaises de fondation qui ont été certifiées par WSP Ingénierie.

Confiant du potentiel de marché de son invention, Francis Boucher a fondé

Stabiliforce en 2016.

« Le système peut soulever tous types de bâtiments, même des multilogements, assure-t-il. Nos chaises de fondation sont anticorrosives, ce qui garantit leur durabilité. Quant aux pieux hydrauliques, ils offrent une performance supérieure aux pieux vissés. »

L’esprit d’invention, c’est une histoire de famille chez les Boucher. Le père de Francis, qui a fait carrière dans le secteur minier comme ingénieur mécanique, est à l’origine de plusieurs brevets. À l’aube de sa retraite, il est aujourd’hui associé avec son fils dans l’entreprise.

Pour Francis Boucher, il n’est pas question de s’arrêter en si bon chemin.

« On travaille à la mise au point d’autres produits », conclut-il.

Stabiliforce Technologies