Quelle sera la stratégie pour convaincre les non-vaccinés?

Plus d’un demi-million de Québécois sont toujours non vaccinés contre la COVID-19. Le gouvernement Legault tente une nouvelle fois de les convaincre d’opter pour leur première dose, plus d’un an après le début de la campagne provinciale de vaccination.

En point de presse à 15h, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, expliquera sa stratégie afin de persuader les récalcitrants de recevoir leur premier vaccin.

M. Carmant sera accompagné du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré.

Plus de détails à venir...

