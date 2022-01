Retour sur «l’immigration est-elle essentielle à notre survie au Québec?»

Votre réponse à celui qui signait « Un gars tanné du Québec bashing » me semble inappropriée, et incomplète. Il faut venir en aide à ceux dont la vie est en danger, c’est même un devoir fondamental, mais il n’est pas de notre devoir de nous adapter aux us et coutumes de ceux qui immigrent chez-nous, bien au contraire.

Et pour ce faire, le Québec (le Canada par la force des choses), est un État qui a plusieurs politiques d’accueil envers ses migrants. Aide à l’accueil, aide au logement, aide à l’apprentissage de la langue, aide à la santé, aide à l’école, aide au placement, etc, etc. Les pays d’où proviennent ces gens ont-ils autant de bienveillance que nous à l’égard deleurs citoyens ?

Désolé, mais l’intégration ne se fait pas dans les deux sens. Nous n’avons pas à vivre à leur manière. À Rome, on vit comme les Romains. On peut concéder certains points sans impact majeur, sans plus. Et on ne demande pas une intégration dans 2-5-10 ans, mais à la deuxième ou troisième génération, cela devrait être accompli.

Votre dernière phrase me tarabuste. Quand vous dites que « ... l’immigration nous est nécessaire pour survivre », de quelle survie parlez-vous ? Celle des Québécois francophones ? Ou celle de tous les immigrants de différentes nationalités qui s’intègrent de moins en moins à nous parce que l’excès du nombre ne permet pas de bien les intégrer au NOUS commun ?

On aura beau mettre notre déclin sur le dos de nos familles qui se limitent à un enfant 1/2 pour justifier l’immigration : la faute nous appartient en propre! Quand un gouvernement propose un programme pro-nataliste on le traite de paternaliste, de patriarcal, de machiste, parce que nos femmes ne veulent pas passer à côté de leur carrière et de leur développement personnel. Eh bien ça donne ça. Un peuple en voie d’extinction. Ce que nous sommes devenus. Nous nous éteignons, et les nouveaux venus nous remplacent tout simplement. La survie n’a rien à voir avec le remplacement.

Vous êtes d’une mauvaise foi vraiment déconcertante. Quand je dis que l’intégration ça se fait dans les deux sens, ça n’a rien à voir avec l’idée de se soumettre à intégrer les us et coutumes que les immigrants avaient dans leur pays d’origine. Cela a à voir avec l’obligation qu’on a de leur fournir les outils nécessaires pour s’intégrer, en même temps que de bien les accueillir, et en ce qui les concerne, ils doivent manifester la volonté de s’intégrer. Rappelez-vous que nous sommes tous des immigrants. Nos ancêtres français sont venus s’installer ici parce que les conditions de vie imposées par la noblesse française étaient si pénibles qu’ils ont choisi de traverser l’Atlantique pour se donner, ainsi qu’à leurs enfants, une vie meilleure.

Avec des commentaires comme le vôtre sur la tendance des femmes québécoises à vouloir faire carrière en négligeant la famille, ça donne la juste mesure de l’obligation qu’on a de continuer à défendre et valoriser l’égalité entre les sexes. En terminant, veuillez noter que des immigrants de deuxième ou de troisième génération, ce sont des citoyens à part entière, comme le seront ensuite leurs enfants.