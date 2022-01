Tramway: un dépassement de coûts autour de 500 M$ plutôt que 600 M$

Les dépassements de coûts pour le tramway de Québec tourneraient finalement autour de 500 millions $ plutôt que 600 millions $, a appris le Journal.

Il s’agit-là d’un des nombreux éléments qui figureront dans la mise à jour sur le mégaprojet que le maire Bruno Marchand doit faire mardi et mercredi.

À la fin octobre 2021, en pleine campagne électorale, le Journal a révélé que les coûts du mégaprojet avaient explosé en cours de route. À ce moment-là, on chiffrait le dépassement à 600 millions $ et on indiquait que le budget avoisinerait les 4 G$.

«Il y a eu des aménagements et différentes façons de calculer», a mentionné une source bien informée pour expliquer que la facture supplémentaire soit passée de 600 millions $ à environ 500 millions $.

À parts égales

Au-delà des 3,365 G$ de budget, les dépassements de coûts doivent en principe être partagés «à parts égales» entre le fédéral, le provincial et la municipalité. En novembre dernier, le premier ministre Legault a toutefois ouvert la porte à «faire une plus grande part au projet».

Lors de la campagne électorale municipale, Bruno Marchand a promis d’apporter «10 améliorations» au tramway tout en disant tenir à ce que le budget du projet demeure sous contrôle. Lundi soir, Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire, n’a pas voulu commenter nos informations.

