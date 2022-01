Ukraine: Ottawa «extrêmement inquiet» d’une potentielle guerre

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit «extrêmement inquiet» de la situation à la frontière de l’Ukraine et de la Russie, mais n’a pas décidé pour l’instant de rapatrier les familles des diplomates canadiens comme l’ont fait les États-Unis.

• À lire aussi: Ukraine: Washington dramatise, l’OTAN renforce ses défenses, Moscou dénonce une hystérie

• À lire aussi: Calgary: des Canadiens ukrainiens manifestent contre le renforcement des troupes russes

En marge d’un point de presse lundi matin, M. Trudeau ne s’est pas avancé non plus sur l’envoi d’armes ou de personnel militaire supplémentaire en direction de l’Ukraine afin de se préparer à une agression de la part de la Russie.

«Il y a plusieurs plans de contingence en place. La sécurité des diplomates et de leur famille est bien sûr une priorité, et nous allons continuer d’être là pour l’Ukraine et nous assurer de la sécurité des Canadiens en Ukraine», a déclaré M. Trudeau.

Les États-Unis ont annoncé que les familles des diplomates travaillant en Ukraine seraient rapatriées pour des raisons de sécurité. Le personnel diplomatique ne travaillant pas sur des questions urgences a aussi été autorisé à quitter le pays.

Au même moment où M. Trudeau prenait la parole, Global News affirmait que des serveurs utilisés par Affaires mondiales Canada avaient connu des pannes importantes au cours de la fin de semaine.

Deux personnes sous le couvert de l’anonymat ont expliqué au média canadien que ces pannes étaient «anormales» et qu’elles avaient frappé à plusieurs endroits dans le réseau.

À voir aussi